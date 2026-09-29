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Renfe suspèn la circulació d'alta velocitat entre les nou i les onze pel temporal

Societat

  • Accés als trens d'alta velocitat a l'estació de Sants de Barcelona.

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 07:49
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 08:49

Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat a Catalunya entre les nou i les onze del matí a causa de la previsió de temporal de pluges previst per aquest dimarts. La companyia ha explicat que ha pres aquesta decisió "unilateral" per "precaució" i amb l'objectiu d'anteposar la seguretat dels usuaris.

Els trens afectats per aquesta suspensió temporal són els serveis d'AVE del corredor nord-est, els Avant, Euromed i Mitjana Distància. Pel que fa als regionals, se suspèn el tren amb sortida prevista a les 9.15 de l'Estació de França de Barcelona i destí València Nord, en el tram fins a Tortosa; així com el tren amb sortida a les 8.45 hores de la mateixa estació i destí Saragossa, en el tram fins a Móra la Nova.

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