Renfe suspèn la circulació d'alta velocitat entre les nou i les onze pel temporal

Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat a Catalunya entre les nou i les onze del matí a causa de la previsió de temporal de pluges previst per aquest dimarts. La companyia ha explicat que ha pres aquesta decisió "unilateral" per "precaució" i amb l'objectiu d'anteposar la seguretat dels usuaris.\r\n\r\nEls trens afectats per aquesta suspensió temporal són els serveis d'AVE del corredor nord-est, els Avant, Euromed i Mitjana Distància. Pel que fa als regionals, se suspèn el tren amb sortida prevista a les 9.15 de l'Estació de França de Barcelona i destí València Nord, en el tram fins a Tortosa; així com el tren amb sortida a les 8.45 hores de la mateixa estació i destí Saragossa, en el tram fins a Móra la Nova.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nEXCLUSIVA\r\n\r\nEl Parlament desmenteix Orriols: cap retirada de paraula i només cinc interrupcions en 500 intervencions Lluís Girona Boffi\r\n\r\n