Centenars de manifestants tallen la Diagonal de Barcelona per exigir a Sánchez solucions a la crisi de l’habitatge

Centenars de persones han ocupat aquest dimarts a la tarda l’avinguda Diagonal de Barcelona, a l’altura del Palau de Congressos, per reclamar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mesures davant la crisi de l’habitatge. La protesta ha començat poc després de les set de la tarda, mentre Sánchez es trobava a l’interior del recinte en el marc de la seva visita a Barcelona.\r\n\r\nEls Mossos d’Esquadra han blindat l’exterior del Palau de Congressos durant la mobilització. Els manifestants han cridat consignes com "Maricarmen no estàs sola", "Vosaltres, rendistes, sou els terroristes" i "No em vull deixar el salari per viure al meu barri".\r\n\r\nLa protesta de Barcelona se suma a les mobilitzacions convocades aquest dimarts en diverses ciutats de l’Estat per reclamar solucions a la crisi de l’habitatge. La concentració ha obligat a tallar la circulació de la Diagonal en aquest punt de la capital catalana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPròrroga de dos anys dels lloguers i més bonificacions fiscals: l'última oferta de la Moncloa en habitatge\r\n\r\n