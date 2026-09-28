Ferit amb arma blanca un home en un hotel de luxe de Barcelona

Un home ha resultat ferit amb arma blanca aquest dilluns a la tarda a l’Hotel Casa Fuster, situat al passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís cap a dos quarts de sis de la tarda i han desplaçat diverses patrulles i efectius d’emergències fins a l’establiment.\r\n\r\nLa víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill, segons fonts policials. Els Mossos han obert una investigació per identificar el responsable o responsables de l’agressió i esclarir les circumstàncies de l’incident.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Mossos busquen una menor de 13 anys desapareguda a Barcelona\r\n\r\n