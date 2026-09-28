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Els Mossos busquen una menor de 13 anys desapareguda a Barcelona

Societat

  • Imatge compartida pels Mossos -

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Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 16:55
Actualitzat el 28 de setembre de 2026 a les 17:04

Els Mossos d’Esquadra han fet una crida per localitzar l’Elena, una menor de 13 anys desapareguda el diumenge 27 de setembre a Barcelona. El cos policial alerta que la noia podria estar "desorientada" i demana la col·laboració ciutadana per trobar-la.

Segons les informacions policials, en el moment de la desaparició, l’Elena duia una samarreta blanca, malles negres i unes vambes Nike negres. Els Mossos demanen que qualsevol persona que en tingui informació es posi en contacte amb el cos policial.

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