Els Mossos busquen una menor de 13 anys desapareguda a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han fet una crida per localitzar l’Elena, una menor de 13 anys desapareguda el diumenge 27 de setembre a Barcelona. El cos policial alerta que la noia podria estar "desorientada" i demana la col·laboració ciutadana per trobar-la.\r\n\r\nSegons les informacions policials, en el moment de la desaparició, l’Elena duia una samarreta blanca, malles negres i unes vambes Nike negres. Els Mossos demanen que qualsevol persona que en tingui informació es posi en contacte amb el cos policial.\r\n\r\n\r\nL'Elena va desaparèixer el dia 27 de setembre a Barcelona. Ajuda'ns a localitzar-la. pic.twitter.com/vF5RIP9Q9Q\r\n— Mossos (@mossos) September 28, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'Audiència Nacional alenteix l'amnistia als CDR acusats de terrorisme ACN\r\n\r\n