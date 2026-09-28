Sumar i els aliats a l'esquerra del PSOE exigeixen ambició: «No acceptem pedaços»

Les formacions d'esquerres del Congrés s'han concentrat aquest dilluns a l'hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada Maricarmen, la dona desnonada fa uns dies a Madrid, per redoblar la pressió al PSOE pel decret de l'habitatge. Les posicions estan allunyades, encara, i els grups han advertit Pedro Sánchez que no acceptaran "pedaços" ni un "intercanvi de favors" amb Junts, el grup que ha bloquejat les mesures juntament amb PP i Vox. Davant de l'hospital s'han reunit dirigents de Moviment Sumar, d'Esquerra Unida, Més Madrid, Comuns, Podem, ERC, EH Bildu, el BNG i Compromís, quan falten poques hores perquè el consell de ministres aprovi -o no- el decret d'habitatge per intentar frenar desnonaments i posar topalls al lloguer, i que d'aquí un mes haurà de convalidar el Congrés. Les negociacions continuen en marxa i Sánchez, de visita a Barcelona, opta de moment per un perfil baix.
La ministra de Sanitat i dirigent de Sumar, Mónica García, ha dit que el cas de Maricarmen és un "punt d'inflexió" i ha assegurat que Espanya ha decidir "si està amb l'especulació o amb les maricarmens". L'acord amb el PSOE per aprovar el decret d'habitatge "continua lluny" i ha dit que ja "no es poden aprovar més pedaços". "Fa mesos que empenyem, que portem mesures al Congrés, i que han tombat el PP, Vox i Junts", ha lamentat, i per això ha advertit que la formació no renunciarà a cap de les mesures d'aquest decret. "El reial decret s'ha d'aprovar de manera íntegra", ha afirmat García. Què vol Sumar? S'han de prohibir els desnonaments, regular els lloguers d'habitació i de temporada, congelar els preus que impedeixen que la ciutadania tingui accés a un pis, i aprovar una pròrroga dels contractes amb renovació automàtica. "Necessitem un reial decret prou ambiciós i valent per posar fi al problema de l'habitatge", ha dit. "La construcció de pisos i les rebaixes fiscals no han funcionat, calen mesures ambicioses", ha remarcat.
Per part d'ERC, la diputada Etna Estrems, han insistit que el PSOE, que controla el Ministeri d'Habitatge, ha de desbloquejar la qüestió. "És voluntat política", ha dit, i ha demanat que es faci amb les mesures que reclamen les esquerres. Estrems ha insistit que cal posar a disposició els pisos de la Sareb i se'n traspassi la gestió a la Generalitat o construir més habitatge públic que no es privatitzi, o aturar els fons voltor. "Hem d'escoltar el carrer", ha remarcat, i ha demanat "mesures estructurals". A l'espera de veure la concreció de les mesures, que encara s'estan negociant, els republicans diuen que "no deixaran tirada la gent". "El decret s'ha d'assemblar al que demana el carrer, no al que demanen partits com Junts o el PP que han bloquejat", ha dit Estrems. La prioritat, per ERC, és aturar els desnonaments, però admeten que caldrà "acordar". "No tindrem una cosa de màxims", ha apuntat la diputada. Els republicans, des de Barcelona en aquest cas, ja donen per fet el "sí" al decret quan arribi al Congrés.
Des d'Esquerra Unida han insistit que "no té sentit" que els propietaris exigeixin ara "no pagar impostos" tot i tenir ingressos gràcies als lloguers: "El decret no es pot triar endavant intercanviant-lo per exempcions fiscals". També des de Compromís han situat com a fonamental "apropar-se" als lloguers indefinits amb pròrrogues automàtiques, i que es reguli el lloguer d'habitacions i de temporada: "Cal una regulació completa si volen un acord".
ERC avalarà el decret
El decret del govern espanyol sobre habitatge tindrà el "sí" d'ERC. Així ho ha explicat el portaveu del partit, Isaac Albert, que en roda de premsa aquest dilluns ha lamentat que el PSOE "arrossegui els peus i ara tingui pressa" per impulsar un seguit de mesures que fa mesos que estan bloquejades. En paral·lel, Albert també ha anunciat que ERC portarà al debat de política general una proposta de resolució per reduir la fiscalitat en la compra del primer habitatge. "Pagar menys impostos per l'habitatge habitual i més per acumular habitatge", ha resumit el portaveu. La proposta suposaria que l'impost de transmissions patrimonials es reduís del 10% al 5% per a la primera compra d'un pis mentre que podria augmentar per a qui adquireixi més d'una propietat.