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ERC dona per fet el «sí» al decret d'habitatge i planteja menys impostos per la compra del primer pis

Política

  • Pisos en venda en una immobiliària -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 13:21
Actualitzat el 28 de setembre de 2026 a les 13:31

El decret del govern espanyol sobre habitatge tindrà el "sí" d'ERC. Així ho ha explicat el portaveu del partit, Isaac Albert, que en roda de premsa aquest dilluns ha lamentat que el PSOE "arrossegui els peus i ara tingui pressa" per impulsar un seguit de mesures que fa mesos que estan bloquejades i que s'ha accelerat arran del desnonament de la Maricarmen a Madrid. En paral·lel, Albert també ha anunciat que ERC portarà al debat de política general una proposta de resolució per reduir la fiscalitat en la compra del primer habitatge. "Pagar menys impostos per l'habitatge habitual i més per acumular habitatge", ha resumit el portaveu. La proposta suposaria que l'impost de transmissions patrimonials es reduís del 10% al 5% per a la primera compra d'un pis mentre que podria augmentar per a qui adquireixi més d'una propietat.

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