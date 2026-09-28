Sánchez opta pel perfil baix amb el decret i insta a «privilegiar» l'ús residencial per damunt del turístic

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut començar la jornada sense fer grans proclames. Després que l'executiu estatal hagi avançat les claus del decret d'habitatge que estan negociant per sufocar la indignació social i política, el màxim representant del PSOE ha participat en un acte a Catalunya en el qual ha evitat referir-se la nova norma que s'està cuinant a l'Estat. L'únic matís expressat per Sánchez en la seva ponència des de Barcelona ha estat la reivindicació que s'ha "d'actuar en l'àmbit de l'habitatge" i s'ha de "posar el focus d'una vegada per totes en l'accessibilitat".
De fet, ha defensat que ja hi ha eines, com la llei espanyola de l'habitatge, aprovada el 2023, que permet que les comunitats autònomes prenguin mesures de protecció per al lloguer de llarga durada, com la regulació de preus catalana. Durant el seu discurs, ha apuntat que cal "privilegiar l'ús residencial de l'habitatge front al turístic, que és una de les palanques que habilita la llei d'habitatge" i ha demanat als governs comunitaris de l'Estat que "ho utilitzin" com ja es fa a Catalunya. Alhora, ha recalcat la necessitat d"'augmentar l'oferta assequible" i d'adaptar-la a "les noves realitats socials".
El discurs del president del govern espanyol, emmarcat en un acte de presentació d'un informe sobre com serà la vida l'any 2050 i com s'estructurarà la societat, ha anat precedit dels parlaments d'altres autoritats, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El més contundent ha estat Illa, que s'ha referit específicament a una de les carpetes clau en el debat sobre l'habitatge, com és una possible regulació sobre qui pot comprar i què es pot fer amb les llars que hi ha al país. "Cal posar límits al poder desenfrenat dels diners, de la cobdícia, i cal posar límits, per dir-ho amb totes les lletres, a l’especulació", ha sentenciat.
Pressió sobre el decret
Abans que Sánchez parlés a Barcelona, la situació en les últimes hores era de pressió continuada i de tensions entre les diferents parts implicades. Mentre que Junts havia estat la pedra a la sabata dels darrers intents del govern espanyol d'aprovar una nova norma sobre habitatge, i les reunions entre el PSOE i la força liderada per Puigdemont s'ha intensificat durant el cap de setmana, també les forces d'esquerres adverteixen que no acceptaran qualsevol acord. Fins i tot una de les ministres del govern estatal, Mónica García (Sumar), ha expressat aquest matí a les xarxes socials que encara estan "lluny" de "tenir un Reial Decret Maricarmen que satisfaci el que necessita la gent" i que puguin "aprovar" al Consell de Ministres.
De la mateixa manera, des del Sindicat de Llogateres han insistit que no aturaran les protestes si el que finalment es posa sobre la taula és "un decret farsa" i s'han encomanat a fer de l'estada de Pedro Sánchez a Barcelona un nou front de pressió popular a peu de carrer. Aquest dilluns a les 19h, de fet, han convocat, juntament amb altres entitats com la PAH o el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, protestes davant del Palau de Congressos. Mentrestant, a Madrid es manté l'acampada multitudinària de la plaça del Sol. I, entremig de totes aquestes tibantors, el PSOE esgrimeix les complexitats d'un Congrés dels Diputats sense majoria absoluta d'esquerres i amb l'ombra d'unes eleccions espanyoles que són a tocar, amb una possible victòria de la dreta i l'extrema dreta de PP i Vox.