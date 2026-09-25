Junts torna a negociar amb el govern espanyol per desbloquejar el decret antidesnonaments

El desnonament de la Maricarmen, una veïna de 87 anys i amb una discapacitat del 50%, ha commogut tot l'Estat, que s'ha mobilitzat arreu amb protestes per intentar impedir el que al final ha sigut inevitable. Arran del ressò que ha tingut el cas, el govern espanyol ha tornat a moure fitxa per buscar suport en els partits del bloc d'investidura i aprovar un nou paquet de mesures en matèria d'habitatge que prohibeixi els desnonaments.
En aquest sentit, Junts ha admès que ha reobert una via de negociació amb el govern de Pedro Sánchez i que fa dues setmanes va entregar al president espanyol les seves propostes en matèria d'habitatge. Ara, després del desnonament de la Maricarmen, el PSOE estaria estudiant el document dels de Carles Puigdemont.
La realitat és que els de Junts -com també PP i Vox- han tombat ja en dues ocasions el decret al Congrés que prohibiria el desnonament de les persones més vulnerables que no tinguin on viure. Fins ara, la formació de Puigdemont ha votat en contra dels decrets proposats pel PSOE i Sumar perquè les considerava "intervencionistes". Fonts del partit asseguren, però, que "el PSOE està estudiant en aquests moments les propostes de Junts per afrontar la crisi de l'habitatge".
Segons han explicat, Junts va entregar fa dues setmanes un real decret-llei al govern espanyol amb les mesures concretes que estarien disposats a aprovar per fer front a la crisi de l'habitatge. Des del partit defensen aplicar iniciatives com la desgravació fiscal dels lloguers per als inquilins i d’una part de la quota hipotecària per als petits tenidors; el restabliment dels comptes d’estalvi per a la compra d’habitatge; o fomentar la construcció de nous habitatges i treure al mercat els que ja existeixen.
D'altra banda, també reclamen una major inversió pública en habitatge i que sigui l’Estat qui assumeixi el cost de les polítiques socials d’habitatge adreçades a persones vulnerables, i no els petits propietaris.