La Generalitat unificarà les marques d'FGC i Rodalies

Les marques de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Rodalies s'unificaran en una sola. La Generalitat ha tret a licitació un concurs per dissenyar una nova marca per disposar d'un segell "coherent" i "unificat" que la ciutadania pugui identificar més fàcilment. La voluntat de l'executiu català és que la nova identitat englobi els diferents serveis per carretera del Departament de Territori, les empreses públiques del sector ferroviari i les infraestructures de la Generalitat operades per empreses que no en depenen.
Aquest dimecres el Departament va fer pública la licitació, que pretén unir sota una mateixa identitat corporativa els serveis d'FGC, Rodalies, Ifercat i Cimalsa, d'una banda, Tram i Metro, d'altra, i els autobusos gestionats per la Generalitat, com ara Exprés.cat, Connect o Clic.cat.
Segons s'indica en el plec de condicions, la precisió és que la marca mare actuï com a eix vertebrador de tot el sistema, i que es desplegui en quatre grans àmbits conceptuals relacionats amb el transport per carretera (autobús), la mobilitat personal (bicicleta), el transport ferroviari (tren) i les infraestructures, que funcionaran com a "declinacions de la marca mare". El contracte té un pressupost base de licitació de 250.470 euros.
El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha defensat que la iniciativa té l'objectiu de "reforçar una imatge que permeti identificar el transport de la Generalitat". Segons ha detallat a través d'una publicació a X, pròximament s'incorporan més de 1.000 autobusos "que han de tenir una imatge unificada", si bé puntualitza que es "respectaran les marques individuals dels diferents operadors".
Un full de ruta de tres fases
Per arribar fins a aquesta nova estructura, s'ha definit un full de ruta que consta de tres fases: una primera de convivència en què la marca mare conviurà amb les actuals, una segona en què el "pes visual" passarà a ser la marca mare i, finalment, una d'unificació en què les identitats existents "s'integren completament dins d'una de les quatre declinacions conceptuals de la marca mare i absorbeixen tota la diversitat actual en un model unificat".
Sis mesos per crear la nova marca
Més enllà del disseny gràfic i la tria d'un nou nom comercial, l'encàrrec també inclou la creació d'un manual d'identitat corporativa, el nou sistema de senyalització física i la identitat auditiva del servei. Seran cinc les agències especialitzades les que passaran a la fase final. Per dissenyar la nova arquitectura visual, l'empresa seleccionada disposarà d'un termini d'execució de sis mesos.