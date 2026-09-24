Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat

Novetats al Batxillerat per al pròxim curs. El Departament d'Educació ha decidit fer marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, dos anys després de retirar-les. També pel curs entre el 2027 i el 2028 demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Aquesta qüestió era, fins ara, voluntària.
Educació ho emmarca en l’estratègia amb què vol recuperar “els bàsics” de l’aprenentatge, els quals recull ara en una guia. "Plantegem un retorn urgent a les pràctiques essencials", ha defensat la consellera Esther Niubó. Per exemple, es volen potenciar les redaccions i esquemes a mà, les lectures en veu alta, fer més càlcul mental i recuperar més suports escrits. Niubó ha afirmat que "són aspectes que han perdut pes al sistema educatiu i no es pot permetre".
El Departament vol tornar a fixar quins llibres han de llegir tots els alumnes de primer i segon de batxillerat a les assignatures de llengua catalana i castellana. Es tracta d'un llistat comú per a tots els centres d'ensenyament postobligatori que ja existia, però que es va retirar el curs 2024/2025, en una decisió que va rebre moltes crítiques del sector editorial. Ara es vol revisar i recuperar de cara al curs 2027/2028, si bé Educació no ha entrat de moment en detalls.
Pel que fa a la secundària i la primària, el Departament demanarà que totes les escoles i instituts -públics i concertats- disposin d'un Pla de Lectura de Centre (PLEC), un document on es defineixen les línies de treball per assegurar que l'alumnat tingui unes mínimes competències amb els llibres. És a dir, que sàpiga llegir, aprengui llegint i desenvolupi gust per la lectura. Fins ara aquest pla és voluntari, si bé molts centres en tenen. Almenys n'hi ha 700 que disposen d'un PLEC redactat seguint les pautes de la Generalitat, si bé altres el tenen fet sota criteris propis. La intenció és que totes les escoles i instituts tinguin un pla que segueixi el mateix format.
Les lectures comunes a Batxillerat i el pla lector obligatori són dues mesures amb què Educació vol impulsar el consum literari com a "eina essencial" de l'aprenentatge. En la mateixa línia, aquest dijous la consellera Esther Niubó ha presentat una guia de reforç dels aprenentatges fonamentals, un document de referència que recull diverses pràctiques "avalades per la ciència" per reforçar la comprensió d'allò que s'ensenya a les aules. "Són dinàmiques d'alta eficiència", sostenen des del Departament.
La guia ja està a disposició de tots els centres des d'aquest matí. En un acte celebrat a l'escola Canigó de Cornellà de Llobregat, Niubó ha lamentat que la digitalització ha arraconat altres pràctiques tradicionals basades en la lectura. Això, ha dit, ha minvat directament la capacitat d'atenció, raonament i estructura del coneixement. "Hem d'actuar perquè encara som a temps", ha defensat.
Niubó ha assegurat que molts centres ja posen en pràctica els recursos plantejats a la guia, i ha dit que ara volen que tothom en prengui consciència i pugui revisar-ho per "consolidar o incorporar". La consellera ha avisat que "la societat no es pot permetre l'abandonament de certes pràctiques a les aules, ja que això acaba redundant en un pitjor assoliment dels objectius".