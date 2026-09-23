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Junts demana el cessament de Niubó: «És la pitjor consellera d'Educació de la història»

Política

  • Mònica Sales, al ple del Parlament d'aquest dimecres -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 09:54
Actualitzat el 23 de setembre de 2026 a les 09:55

Junts ha tornat a demanar el cessament de la consellera d'Educació, Ester Niubó, en aquest cas pel fiasco de les proves PISA. "És la pitjor consellera d'Educació de la història i això que era molt difícil superar a Cambray", ha dit la presidenta parlamentària del partit, Mònica Sales. "Mentre la manté, se'n fa responsable", ha afegit interpel·lant el president de la Generalitat, Salvador Illa. Sales ha dit que el Govern no només va cometre una sèrie d'errors, sinó que va amagar informació fins que no va poder. En paral·lel, ha demanat el concert econòmic per poder arribar al 6% del PIB en educació i ha carregat contra el calendari fins al 2031 per a la climatització dels centres. "Amb aquest rumb li espera una llarga agonia", ha etzibat Sales, que ha acusat Illa de ser "el primer" per fer propaganda i "l'últim" per assumir responsabilitats.

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