«L'espardenya o l'esvàstica, tu tries»: acció conjunta de Junts, ERC, Comuns i CUP al Parlament

Imatge insòlita al ple del Parlament d'aquest dimecres, que escolta les explicacions de Salvador Illa pel fiasco de les proves PISA. Abans de l'inici de la sessió, diputat de Junts, ERC, els Comuns i la CUP han fet una acció conjunta que ha consistit en què cada diputat ha mostrat un cartell imprès. Què hi deia a la imatge? "L'espardenya o l'esvàstica, tu tries" i de fons hi apareixia l'històric cartell fotogràfic Aixafem el feixisme del fotògraf Pere Català. El gest coincideix setmanes després que el perfil oficial de l'"oficina internacional" d'Aliança Catalana respongués a la mateixa imatge dient "Ja hem passat". Fonts parlamentàries del PSC aclareixen que, malgrat compartit el missatge contra el feixisme, han considerat que no era el moment de "fer una escenificació" a les portes de la compareixença d'Illa en una qüestió "tan rellevant" com l'educació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl cartell que han mostrat els diputats de Junts, ERC, Comuns i CUP\r\n\r\n\r\n\r\n