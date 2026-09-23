Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès

Una persona ha mort i 13 més han resultat ferides, mentre que una seixantena han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) arran de l'incendi d'una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) aquest dimarts a la nit. El foc s'ha declarat cap a dos quarts d'onze en un edifici de quatre plantes i els Bombers de la Generalitat l'han apagat en menys d'una hora. Si bé, el fum s'ha estès molt ràpidament i la dificultat per desallotjar els residents, gent gran amb patologies diverses i mobilitat reduïda en molts casos, ha fet que molts hagin quedat afectats per inhalació de gasos tòxics.
Dels ferits més importants al centre al carrer Llerona, cap d'ells en estat greu, la meitat han estat traslladats a l'Hospital de Granollers i l'altra, a l'Hospital de Mollet. Amb tot, els Bombers han desallotjat la planta afectada pel foc i la de dalt, mentre que han confinat els residents de la resta de l'edifici.
Els Bombers han explicat que la majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. A la primera planta s'ha confinat vuit persones i a la segona alguns usuaris més. Tots els usuaris de la tercera planta, on ha arribat poc fum, s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets hi havia 80 usuaris i 6 treballadors a la residència.
Activat el pla Procicat
Després d'apagar les flames, els Bombers han continuat treballant per extingir punts calents i ventilar les dues primeres plantes. Al seu torn, Protecció Civil ha activat inicialment la fase de prealerta del pla d'emergències Procicat, que posteriorment ha passat a alerta.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat a la xarxa social X que, arran de l'incident, s'ha posat en contacte amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar i amb els consellers de Drets Socials i Salut. També ha indicat que, un cop els Bombers han apagat les flames, GROS India i SEM han fet tasques de seguretat. Per la seva banda, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha explicat, també a X, que els equips del Departament també s'han desplaçat a l'indret per fer seguiment de la situació i donar suport.