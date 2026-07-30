Cardedeu acollirà més de 100 nous habitatges socials

L'Ajuntament de Cardedeu ha anunciat noves mesures en promoció d'habitatge social. Segons han informat, el consistori ha rebut el vistiplau de la Comissió territorial d'urbanisme de l'Arc Metropolità perquè les dues parcel·les municipals d'equipaments es destinin a construir allotjaments socials. L'Ajuntament, expliquen, ja ha posat els terrenys a disposició de la Generalitat de Catalunya.
Les parcel·les estan ubicades al carrer Acàcies, 43, al barri de Can Canyes, amb una superfície de 1.250 metres quadrats, i a l'avinguda Catalunya, 16, de 6.140 metres quadrats, al Poble Sec. Entre els dos solars, actualment qualificats com a equipaments comunitaris sense un ús definit, es podran construir fins a 109 allotjaments, tot i que el projecte final n'acabarà determinant la xifra exacta.
A més, el projecte preveu la possibilitat de destinar els locals en planta baixa de les promocions a la ubicació d'equipaments necessaris per als barris."Aquesta iniciativa permetrà ampliar el parc d'habitatge públic de lloguer i avançar en les necessitats d'allotjament recollides al Pla Local d'Habitatge", ha expressat el consistori a través dels canals institucionals.
La notícia arriba en un moment complicat per a l'habitatge al conjunt del país, que es va fer patent en aquesta mateixa població montsenyenca aquest dilluns amb el desnonament d'una mare i dos fills menors d'edat al carrer Doctor Klein. Un cas que va portar moments de tensió entre els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra i un grup de manifestants, que es van concentrar a les portes de l'habitatge arran d'una convocatòria dels moviments socials de la vila.
Promocions a punt
L'Ajuntament de Cardedeu ha valorat "molt positivament" la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per impulsar conjuntament actuacions d'habitatge al municipi, que ja s'han materialitzat amb els 24 habitatges de lloguer assequible que s'han construït en 2 edificis plurifamiliars, un de 16 habitatges al carrer Doctor Fleming número 40, i un de 8 pisos al carrer Ramon y Cajal número 35.
Es tracta d'un projecte que l'exalcalde de Cardedeu i membre del govern municipal actual, Josep Quesada va definir com "la inversió més important del present mandat” . Una obra que va presentar com la continuïtat de la tasca feta al llarg dels anys pels governs que han passat pel consistori cardedeuenc en la promoció de l'habitatge social.