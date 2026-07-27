Llinars inaugura les noves piscines descobertes al «lloc ideal»

Llinars del Vallès ja té noves piscines municipals descobertes des d'aquest passat divendres 24 de juliol. Segons ha expressat l'alcalde del municipi, Martí Pujol, l'equipament es troba "al lloc ideal", situat a l'Avinguda Pau Casals 281-283, darrere L'Esportiu, a prop del complex esportiu municipal. L’aforament del recinte és de 436 persones en total, comptant tant els espais exteriors com les edificacions i compta amb dues piscines diferents.
La gran té unes dimensions de 25 metres de llargada per 12,5 d’amplada, mentre que la petita mesura 10 metres de costat a costat. Totes dues disposen d’una àmplia zona de platja i d’un accés adaptat mitjançant rampes de pendent accessible.
A més, el recinte disposa d’un bar amb autoservei amb terrassa orientada cap a l’espai exterior de les piscines i les zones verdes i d’esbarjo. Segona ha informat el consistori, a més, tots els recorreguts principals, inclòs l’accés a les piscines i als vestidors, estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
Una piscina "fruit de l'esforç col·lectiu"
La inauguració institucional de divendres ha comptat amb la presència del conseller d’Esports del Govern de la Generalitat, Berni Álvarez, que en el seu discurs ha explicat la importància d’una inauguració d’aquest estil i ha emfatitzat el paper d’unes piscines municipals com a motor social d’un municipi. En el seu torn, l’alcalde de Llinars, Martí Pujol, ha celebrat la col·laboració entre administracions i ha agraït a la Generalitat la implicació en el projecte. “En aquest país molts cops ens costa tenir una mirada llarga i deixar-nos de particularismes”, ha declarat.
El primer tinent d’alcalde, Joan Ramon, ha destacat que la nova piscina municipal és “fruit de l’esforç col·lectiu” i ha agraït la implicació dels treballadors municipals, l’empresa constructora i la Generalitat, i a la ciutadania per la seva paciència durant els retards de les obres. També ha reivindicat el compliment dels compromisos de l’equip de govern i ha definit el nou equipament com un espai de “salut, esport i cohesió social”.
L’esdeveniment ha reunit la resta de regidors i regidores de l’equip de govern, dels grups de l’oposició i representants de totes les entitats. Alhora ha comptat amb la dinamització de la Companyia La Tremenda i, els responsables d'estrenar-la, han estat diversos joves que han corregut a fer una remullada. A l’acabar l’acte, diversos joves han pogut estrenar-la amb el primer bany. Els assistents, a més, han rebut una galeta en forma de flor de lli obra de Maurici Cot.