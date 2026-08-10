Lluc Flores, nou èxit del Montseny en taekwondo: «Cal memòria i coneixement»

El Baix Montseny suma un nou campió d'arts marcials en el podi del país. Aquest cop es tracta del jove bredenc Lluc Flores Del Castillo que aquest estiu s'ha proclamat primer classificat en el darrer campionat de Catalunya promoció a la categoria taekwondo poomsae amb només 11 anys. El Campionat de Catalunya de Promoció de Poomsae és una competició de taekwondo organitzada per la Federació Catalana de Taekwondo que es va celebrar el passat 21 de juny al pavelló de la Marbella a Barcelona, i va reunir nombrosos clubs i esportistes de categories de formació i promoció d'arreu del territori català.
El poomsae és una disciplina que consisteix en una sèrie de moviments de defensa i atac establerts en un ordre fix. Cada moviment simula un combat contra rivals imaginaris i serveixen per practicar la tècnica, l'equilibri, la postura i la disciplina del taekwondo. En Lluc Flores forma part del club Ohana taekwondo school de les Franqueses del Vallès, un centre amb instructors "altament formats" que vol ser un espai familiar on cada persona pot créixer i desenvolupar-se al seu propi ritme.
A NacióBaixMontseny hem parlat amb en Lluc per descobrir com va viure aquesta fita en un esport que més enllà d'aspectes físics també desenvolupa qualitats com la disciplina i la concentració. "El que més m'agrada de la modalitat de poomsae és la combinació de memòria i coneixement del teu cos per poder fer els moviments combinats", explica.
El jove bredenc va viure aquesta fita "amb molta emoció", ja que tot i haver-se preparat intensament per aquest campionat també havia dedicat esforços a altres reptes pendents. "Dedico més temps a la categoria de combat en què l'any passat vaig quedar segon i en la qual segueixo preparant-me per millorar els meus resultats. És per això que no m'ho esperava, possiblement això va fer que anés més relaxat", assegura.
Flores va arribar al campionat de la mà de Ohana taekwondo school, on ha començat a entrenar des d'aquest passat gener. No obstant, va iniciar-se en aquest art marcial el 2022 al club Més Tordera. Per a ell aquest reconeixement ha suposat el resultat de quatre anys d'esforços. "He de donar les gràcies al meu mestre Jonathan que es va dedicar, fins i tot fora d'hores, a rectificar tot allò que calia perquè jo pogués fer un bon paper", diu.
Malgrat l'alegria amb que afronta l'estiu, Lluc Flores no abaixa la guàrdia i es continua preparant per als propers campionats de combat, el 3 d'octubre a Pamplona, el 14 de novembre a Ciudad Real i el campionat d'Espanya per clubs de desembre. "En qualsevol d'aquests intentaré treure'm l'espina del campionat d'Arrigorriaga en el qual vaig quedar segon i que vaig perdre la final amb un empat a punts", diu convençut.