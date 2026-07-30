Detenen un home a Sant Celoni amb més de 50 antecedents

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Celoni aquest dimarts 28 de juliol un home de 38 anys, com a presumpte autor d'un delicte de furt menys greu, acusat de robar el catalitzador d'un vehicle a la capital montsenyenca. La detenció l'han dut a terme agents del Grup de Delinqüència Urbana (FURA) de la comissaria local.
La investigació va començar després que un veí denunciés, el 23 de juliol, el robatori del catalitzador del seu vehicle. Els fets s'havien produït el 19 de juliol, quan el cotxe estava estacionat davant del taller mecànic on havia de passar una revisió. Les gestions policials van permetre identificar tant el presumpte autor com el vehicle que utilitzava. Segons la investigació, l'home va arribar al taller cap a les cinc de la tarda del 19 de juliol i, en només dos minuts i mig, va sostreure el catalitzador del vehicle abans de fugir.
La matinada del 28 de juliol, una patrulla dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Sant Celoni va localitzar el vehicle quan sortia del municipi. Després d'identificar el conductor, que coincidia amb la persona investigada, els agents el van detenir.
La investigació també va confirmar que el detingut acumula més de 50 antecedents policials per delictes contra el patrimoni. Entre l'octubre de 2025 i el juliol de 2026 ja havia estat detingut cinc vegades per robatoris o furts de catalitzadors en municipis com Tordera, Badalona, Arenys de Mar i Mollet del Vallès.
Els catalitzadors són peces situades a la part inferior dels vehicles que formen part del sistema de tractament dels gasos d'escapament. Estan molt valorats al mercat il·legal perquè contenen metalls preciosos com el rodi, el pal·ladi o el platí. El seu valor pot oscil·lar entre els 700 i els 1.500 euros, mentre que substituir-los pot costar fins a 2.000 euros. El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers el mateix dimarts 28 de juliol.