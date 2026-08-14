500 bosses de brossa al dia: pobles del Montseny diuen «prou» a l'incivisme

Dos pobles del Montseny, Cardedeu i Sant Hilari Sacalm s'han mobilitzat aquest estiu contra l'incivisme i, en concret, s'han adreçat a aquelles persones que fan un ús inapropiat de les papereres o llencen la brossa on toca. Els dos municipis han engegat campanyes de conscienciació ciutadana i, alhora, Cardedeu ha recordat les multes que s'imposen per dur a terme aquests abocaments de deixalles en llocs inapropiats.
Segons les dades que ha proporcionat l'Ajuntament de Cardedeu, el servei de neteja municipal recull diàriament 500 bosses d’escombraries a la via pública; sovint, a dins o al voltant de les papereres. Un fet que asseguren, implica "sobrecostos del servei". Per aquest motiu, el consistori ha posat cartells informatius en les papereres de la vila, on es recorda que llençar-hi bosses d’escombraries comporta una sanció de fins a 400 euros.
Igualment, Sant Hilari Sacalm ha col·locat banderoles en dos punts del municipi on s'ha detectat un ús inadequat dels cubells de brossa i residus escampats al terra. Els estendards amb el lema "Bro, Sant Hilari net. Te'n veus capaç?", tenen l'objectiu de sensibilitzar els usuaris de la via pública de la necessitat de mantenir els carrers nets, un fet que també comparteix l'oposició de Junts per Sant Hilari. "Si malgrat les campanyes el problema persisteix, cal anar més enllà i començar a aplicar les sancions corresponents. Conscienciació, sí; impunitat, no", han comunicat a les xarxes socials.
A Cardedeu han optat pel lema "Prou!" i ha la col·locat tres models de cartells en les papereres de la vila, que apel·len directament a la responsabilitat individual i deixen clar quin n’ha de ser l’ús: residus de butxaca, com papers, embolcalls, xiclets o burilles. La campanya de sensibilització cardedeuenca per combatre l’incivisme se suma al reforç del servei de neteja viària, que els últims mesos ha incorporat quatre operaris més. "Aquesta nova organització permet una rotació més eficient, amb reforços específics els caps de setmana i els dilluns de mercat, i una millor gestió de la recollida de bosses abandonades", expressen dels del consistori vallesà.