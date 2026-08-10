Festa Major de Sant Hilari 2026: Els Amics de les Arts, programació i novetats

Sant Hilari Sacalm ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major 2026, amb una programació que començarà diumenge 23 d’agost i s’allargarà fins diumenge 30. Durant aquests dies, la capital de les Guilleries acollirà activitats esportives, culturals i familiars, concerts de renom amb l'actuació dels Amics de les Arts , espectacles, cercaviles, sardanes i propostes per als joves. Perquè no se t'escapi res, a NacióBaixMontseny, hem fet un recull de les activitats i les novetats previstes durant aquests dies de gresca al municipi de la Selva.
Diumenge 23 i dilluns 24 d’agost
La festa començarà a les 7:30 hores amb el Concurs de Pesca de Festa Major, organitzat per La Gorga de Sant Hilari. L’entrega de premis serà a les 13 hores a la plaça Moragues, on també hi haurà dinar. Les inscripcions es poden fer fins al dia 20 d'agost. L'endemà, dilluns 24 d’agost a les 22 hores, la plaça de l’Església acollirà una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de Zootropolis 2.
Dimarts 25 d’agost
La jornada començarà amb activitats a la piscina municipal. De 15 a 17 hores hi haurà inflables a la piscina, amb entrada gratuïta. A partir de les 16:30 i fins a les 20:30 hores , es commemorarà el 50è aniversari de la Marxa per la Llibertat. Els actes inclouran una marxa des de la plaça Gravalosa, una xerrada-col·loqui amb el president Quim Torra, Àngel Colom, Josep Clavet i Lourdes Magem a la Sala Noble, un sopar popular i, als jardins de Can Rovira, havaneres i cançons de taverna amb Els Estevets. El sopar té un preu de 15 euros i els tiquets es poden adquirir a Can Rovira fins al 14 d’agost.
A les 20 hores començarà a la plaça Gravalosa la Cursa d’en Jaumet, de 5 quilòmetres, i la Caminada solidària, de 2,5 quilòmetres. La cursa té un preu de 1 euro per als menors de 14 anys i de 6 euros per als majors de 14 anys, mentre que la marxa solidària té un preu de 2 euros. Els beneficis es destinaran a Oncolliga.
Dimecres 26 d’agost
De 10 a 13 hores, els Jardins de Can Rovira acolliran una activitat de jocs de fusta. A les 20 hores, el Camp de Futbol Municipal serà l’escenari del Partit de Festa Major entre el C.E. Sant Hilari Font Vella i l’A.E. Sant Gregori. A les 22 hores, el Teatre Catalunya acollirà l’obra Mortal, amb Jaume Fàbregas i Jordi Ferragut. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través de la l'apartat de la pàgina web municipal dedicat a la venda d'entrades.
Dijous 27 d’agost
Les activitats començaran a les 10 hores amb una nova sessió de jocs de fusta als Jardins de Can Rovira. A les 10:30 hores, la Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas acollirà la presentació del conte Els de la U; en Lluc, l’Hug i en Bruc en acció, a càrrec de Duna Badia, Georgina Vila i Inma Sancho.
A les 17 hores, a la plaça Jacint Verdaguer, es farà el lliurament de premis del concurs d’il·lustració de la portada del programa de Festa Major. A continuació, hi haurà un espectacle de dansa amb Iris Ceballos i una exhibició del grup Flamenc i Dansa Ester Valverde.
A les 18:30 hores, la plaça Dr. Robert, a la Cooperativa, acollirà el pregó de la festa, a càrrec d’Antoni Miralpeix. A les 19:30 hores començarà l’XI Carro Tour, una ruta pels bars del poble adreçada a majors de 18 anys. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir a Can Rovira. La sortida serà des de la plaça Jacint Verdaguer.
A les 22 hores, els Guillables protagonitzaran el Correfoc de Festa Major. El recorregut començarà a la plaça de l’1 d’Octubre i passarà pels carrers Sant Benet, Alcalde Narcís Corbera (Can Culi), Valls, plaça de l’Església, Josep Ximeno i plaça Gravalosa, fins arribar a la plaça Moragues. En acabar el correfoc, la plaça Moragues acollirà el ball amb l’Orquestra Montecarlo. La nit continuarà a la Zona Esportiva amb Bulma Beat, a partir de la 1:30 de la matinada.
Divendres 28 d’agost
A les 10 hores, començarà la plantada i cercavila dels Gegants i Capgrossos de Sant Hilari, acompanyats per Musxgrup, amb sortida des de la plaça de l’1 d’Octubre. A les 12 hores, la plaça Jacint Verdaguer acollirà l’espectacle familiar Històries d’aigua, de La Tresca i la Verdesca. A les 16 hores hi haurà dues activitats simultànies. A la plaça de les Guilleries, la Gimcana Marrana, adreçada a majors de 18 anys i amb inscripcions a Can Rovira per 7 euros. Al mateix temps, a la plaça Gravalosa, se celebrarà el Campionat de Botifarra, organitzat per la Penya Barcelonista Sant Hilari.
A les 17 hores, el Pavelló d’Esports acollirà el Concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana, amb entrada gratuïta. A les 19 hores, la plaça Jacint Verdaguer serà l’escenari d’una ballada de sardanes amb la Flama de Farners i del ball dels Gegants de Sant Hilari, amb el patrocini de Moragas.
A les 20 hores, començarà el Pregó Jove amb Carro del Mam, amb sortida des de la plaça de l’1 d’Octubre. Després hi haurà la xaranga Xarangarin i una cercavila amb els Gegants de Sant Hilari, amb recorregut pels carrers Sant Benet, Vic, Valls, Jacint Verdaguer, Ximeno i Gravalosa. A les 21 hores, el Pavelló d’Esports acollirà el Sopar de Festa Major. El preu del sopar més l’entrada al ball és de 29 euros i els tiquets es poden adquirir a l’Ajuntament.
A les 23 hores, l’Orquestra Selvatana tornarà a pujar a l’escenari del Pavelló d’Esports per oferir el Gran Ball de Festa Major, amb una entrada de 6 euros. La nit continuarà a la Zona Esportiva a les 00:30 hores a l'espai de barraques amb Banda Neon i DJ Mina Ritz.
Dissabte 29 d’agost
A les 10:30 hores, la plaça Gravalosa serà el punt de partida de la plantada i cercavila dels Gegants i Capgrossos de Sant Hilari i de les colles convidades de Peralada, Riudarenes, Vilobí d’Onyar i Tuir. La tarda estarà marcada per la 43a Baixada de Carretons,que és la més antiga de Catalunya.
A les 15 hores, es farà la carregada de carretons a la plaça de Cal Ros i el carrer Dr. Morales. A les 16 hores sortiran els autobusos i, a partir de les 17:30 hores, hi haurà ambientació musical amb La Principal de Cassà de la Selva. A les 18 hores començarà la 43a Baixada de Carretons des del Pla de les Arenes. A les 19 hores, la festa continuarà a la plaça Moragues amb el Fi de Festa de Carretons amb DJ Garci. També a les 19 hores, la plaça Jacint Verdaguer acollirà una ballada de sardanes amb La Principal de Cassà de la Selva.
A les 22 hores, a la mateixa plaça Jacint Verdaguer, hi haurà havaneres i cançó marinera amb Terra Blava, amb Son de l’Havana i Sabina Witt. Hi haurà rom cremat per a tothom. A mitjanit, la festa continuarà a la Zona Esportiva a la zona de barraques amb Els Amics de les Arts, La Divand i DJ Capde.
Diumenge 30 d’agost
L’últim dia de celebració començarà a les 10 hores amb la XXVII Trobada de Puntaires, a la plaça Gravalosa. A les 11:30 hores, la plaça de l’Església acollirà l’espectacle infantil Absurd, del Circ Vermut. A les 18:30 hores, els Jardins de Can Rovira seran l’escenari del concert Claqué a ritme de Sinatra, a càrrec de Men in Swing. La festa acabarà les 22 hores, al Pavelló d’Esports, amb l’espectacle L’Orquestra Impossible, de la companyia Marcel Tomàs & Cascai Teatre. L’entrada serà gratuïta.
Exposicions i trenet turístic
Durant la Festa Major també es podran visitar diferents exposicions. A la Sala d’Exposicions de Can Rovira, hi haurà l’exposició Festa Major, de FotoFlash Sacalm. A la seu de la Fundació Sutia d’Art, al Mas Garriga, nau 6, es podrà visitar Odena, de Sutia d’Art. L’exposició serà del 27 al 31 d’agost, amb entrada gratuïta, de 10 a 13:30 hores i de 16 a 19:30 hores. Diumenge només obrirà al matí. D'altra banda, el municipi, disposarà d'un servei de trenet turístic els dies 28, 29 i 30 d’agost, amb sortida des del carrer Dr. Morales.