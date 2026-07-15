Festa Major d'Arbúcies 2026: Catarres, la Ludwig Band i més novetats

Arbúcies ja ho té tot a punt per viure una nova edició de la Festa Major, que se celebrarà del 22 al 28 de juliol amb una programació que inclou cinema, concerts, espectacles familiars, activitats esportives, cultura popular i propostes per a totes les edats.
La festa començarà dimecres 22 de juliol amb una sessió de cinema a la fresca a Can Cassó. A les 21:30 hores es projectarà la pel·lícula Zootropolis 2, en una activitat organitzada pel Ple Infantil. L'endemà, dijous 23 de juliol, la programació arrencarà a les 16 hores a la Casa de Repòs Santa Creu d'Arbúcies, amb actuacions de Festa Major a càrrec de diverses entitats, associacions i voluntaris del municipi. A les 19 hores, les Naus Ayats acolliran l'acte inaugural de la Festa Major, que inclourà exhibicions de dansa de l'Escola de Dansa d'Arbúcies, una mostra de patinatge artístic del Club Patí Arbúcies i una actuació de funky organitzada per la Regidoria d'Activitat Física i Esport.
Durant la mitja part tindrà lloc el pregó, que enguany anirà a càrrec de Festes Joves. La jornada es tancarà amb el teatre de Festa Major a Can Cassó, on a les 22:00 Fel Faixedas i Carles Xuriguera representaran l'obra Un Xou no fa istiu. Les entrades tenen un preu de 17 euros i es poden adquirir anticipadament a Codetickets i a La Gabella.
Barraques amb els Catarres i la Ludwig Band
El divendres 24 de juliol començarà amb el Torneig de Petanca Festa Major Vila d'Arbúcies, a les 8 hores a la Llar de Jubilats. A partir de les 15 hores, el Poliesportiu de Can Delfí acollirà el 7è Torneig de Tennis Taula d'Arbúcies, mentre que a les 16 hores començarà el Campionat de Botifarra a la Llar de Jubilats. A les 18 hores, les Naus Ayats seran l'escenari de la XIII Trobada de Corals de Casals de Gent Gran. La nit culminarà a la Zona de Barraques, amb obertura de portes a les 23 hores i, a partir de les 00:00, els concerts d'Els Catarres, La Tropical i DJ Garci.
El dissabte 25 de juliol s'iniciarà amb una sessió d'anellament i cens d'ocells al Prat Rodó, de 9:30 a 13 hores. A les 11 hores, la Plaça de la Vila s'omplirà de diversió amb la tradicional Festa de l'Escuma. Al Museu Etnològic del Montseny, a les 12 hores, s'inaugurarà l'exposició temporal Art x Arbúcies, que es podrà visitar fins al 13 de setembre. A les 18 hores, la Placeta de Ca la Rossa serà el punt de sortida del Correbars amb la Haranga Màgic, que finalitzarà amb una sessió de DJ a la Petanca fins a les 21:30 hores. La música continuarà a Can Cassó, amb el concert de l'Orquestra Montgrins a les 19 hores i el ball de Festa Major a les 23 hores. Paral·lelament, la Zona de Barraques acollirà, a partir de les 00:00, els concerts de La Ludwig Band, Los Mejores i Alex O'Clock.
El diumenge 26 de juliol, coincidint amb el mercat setmanal, la Plaça de la Vila acollirà de 9 a 13 hores una exposició de labors organitzada per la Llar de Jubilats. A les 09:30, davant de la Fonda Ayats, començarà la plantada de gegants, mentre que la cercavila pels carrers del municipi sortirà a les 11:30. També a les 10 hores, el Museu Etnològic del Montseny oferirà una nova edició de les Passejades 2026 amb l'itinerari Rusiñol. A la tarda, a les 18 hores, la Zona Esportiva de Can Pons serà l'escenari del Vòlei Fang Fest per colles.
L'espectacle infantil Els Superherois arribarà a la Plaça de la Vila a les 19 hores, mentre que el Teatre de Cal Kic acollirà a les 20 hores la representació de La tia d'en Carles, a càrrec del grup de teatre de la Llar de Jubilats. La música tornarà a la Zona de Barraques a les dotze de la nit amb el tribut a Fito y Fitipaldis Acabamos de llegar, DJ Anna Gisbert i DJ Arzzet.
El dilluns 27 de juliol, les Piscines Municipals acolliran una festa aquàtica de 10:30 a 13 hores. A les 18 hores, el Prat Rodó serà l'escenari de la Tornaboda i d'una audició de sardanes amb la Cobla L'Arbucienca. La Festa Major s'acomiadarà a Can Cassó amb el concert de la Principal de la Bisbal a les 22 hores i el tradicional ball de fi de festa a les 23 hores.
Finalment, el dimarts 28 de juliol, les Piscines Municipals acolliran una discomòbil adreçada als alumnes de 5è i 6è de Primària i 1r d'ESO. L'activitat, organitzada pel Ple Infantil, tindrà lloc de 20:30 a 22:30 hores.
Preus de barraques
Les entrades a la zona de barraques d'Arbúcies tindran un preu de 8 euros per a la jornada de divendres, 8 euros per a la de dissabte i 4 euros per a la de diumenge. També s'oferirà un abonament per als tres dies al preu de 12 euros. L'accés serà gratuït per als menors de 16 anys, mentre que les persones de 16 anys o més hauran d'adquirir l'entrada corresponent.