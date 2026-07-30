Sant Hilari presentarà un nou capgròs per celebrar l'estiueig i l'any Ximeno

Sant Hilari Sacalm celebrarà l'estiueig i l'Any Ximeno els dies 6, 7 i 8 d'agost amb un programa d'activitats que combinarà patrimoni, història, cultura popular i música. El protagonisme d'aquest any, però, se l'endurà la presentació del nou capgròs dedicat a Josep Ximeno, nacionalista català, periodista i autor teatral que va fundar publicacions dedicades a la cultura catalana i l'estiueig a la vila de les Guilleries.
Les activitats començaran el dijous 6 d'agost amb la conferència "Quan l'aigua era medicina. El balneari de la Font Picant i el Dr. Nicolás Pérez Jiménez", que aprofundirà en el passat termal de Sant Hilari. El Doctor Xavi Clos Busquets explicarà la hidroteràpia del balneari de la Font Picant, Nazaret Serrano presentarà la figura del doctor Nicolás Pérez Jiménez, metge del balneari i autor de les obres Bosquejo climatológico é hidrológico de la estación termal de San Hilario Sacalm (1888) i Termas de San Hilario: estudio físico-clínico hidrológico (1892), mentre que el Doctor Martí Boada oferirà una mirada ambiental sobre els orígens de la medicina i la relació entre salut i natura.
El divendres 7 d'agost serà el torn de la Festa de l'Estiuejant, una jornada que començarà amb una caminada fins al Nen Jesús de Praga i una missa a l'ermita. A la tarda, el grup La Petita Havana protagonitzarà un concert d'havaneres i, durant la mitja part, es retrà un homenatge a les persones i famílies que van contribuir a convertir l'estiueig en un element clau de la història i la identitat de Sant Hilari.
La cloenda arribarà el dissabte 8 d'agost amb un dels actes més esperats: l'estrena del nou capgròs dedicat a Josep Ximeno. La presentació tindrà lloc a la Font Vella i recrearà l'ambient de les tradicionals tornabodes que el mateix Ximeno descrivia en les seves cròniques. La Cobla La Principal de Banyoles acompanyarà musicalment el nou capgròs en una cercavila pels carrers del municipi. Finalment, la festa acabarà a la plaça Gravalosa amb una mitja audició de sardanes.