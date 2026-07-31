Festa Major de la Batllòria 2026: programació i novetats

La Batllòria celebrarà la Festa Major d'estiu del dijous 20 al diumenge 23 d'agost amb un programa ple d'activitats familiars, esportives, culturals i musicals que ompliran el poble de rauxa durant un cap de setmana llarg. La presidenta del Consell de Poble, Marina Cuberta ha agraït als col·laboradors i entitats del poble que han fet possible la programació i que dediquen el seu temps de manera altruista a mantenir la festa viva. "El vostre esforç i vitalitat son el veritable motor de la convivència i l'exemple més clar
del que vol dir construir una Batllòria més unida i cohesionada", ha expressat.
A les felicitacions també s'hi han sumat l'alcalde de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta, i el tinent d'alcalde, Albert Planas, que han volgut dedicar unes paraules a reconèixer la singularitat del poble montsenyenc. "És una programació diversa que combina les tradicions que desperten l'orgull Batllorienc amb noves propostes. Desitgem que tots i totes gaudim d'aquests dies de celebració, compartint l'estima pel nostre poble i el sentiment de comunitat", diuen.
Dijous 20 d'agost
La programació començarà a les 17:30 hores a la plaça de l'Església amb una tarda d'animació infantil, espectacle de màgia i sessió de DJ. La jornada es tancarà a les 22 hores amb una sessió de cinema a la fresca, també a la plaça de l'Església.
Divendres 21 d'agost
Les activitats arrencaran entre les 17 i les 20 hores al carrer de les Escoles, on hi haurà una "escalacaixes", un bosc urbà, un rocòdrom i un circuit d'aventura infantil. A les 19 hores, al mateix espai, la Colla Castellera Baix Montseny oferirà un taller de castells, seguit, a les 19:45 hores, d'un assaig general obert al públic.
El vespre continuarà amb el tradicional correfoc, a càrrec de la Colla de Diables de Sant Celoni, que començarà a les 22:30 hores davant de l'Escola Montnegre i recorrerà els carrers de les Escoles, Breda, Major, Riells, carretera Vella, passatge Sant Roc, carrer Major i plaça de l'Església. La música serà la protagonista de la nit amb el concert de Tapeo Sound System, a les 23:30 hores a la pista poliesportiva, i la sessió de DJ Marvin, que començarà a les dues de la matinada.
Dissabte 22 d'agost
El dissabte començarà amb activitats esportives i familiars. De 10 a 13 hores, el carrer de les Escoles acollirà una Xtreme Race i una pista americana infantil. A les 11 hores, la plaça de l'Església serà l'escenari del Concurs de Puzles, amb la col·laboració d'Educa Borràs. A la tarda, a les 17:30 hores, el parc del Camí Ral acollirà un espectacle d'animació infantil amb Més Tumacat.
Les sardanes, amb la Cobla Rossinyolets, arribaran a les 19:30 hores a la plaça de l'Església. A les 21 hores, el pati de l'Escola Montnegre serà l'escenari del tradicional sopar popular, cuinat i servit pel CE La Batllòria. La jornada acabarà amb el Ball de Festa Major a càrrec de l'Orquestra Excel, a les 23 hores a la pista poliesportiva, i una sessió de DJ a partir de les dues de la matinada.
Diumenge 23 d'agost
L'últim dia de Festa Major començarà a les 11 hores a la plaça de l'Església, amb el Concurs de Truites, organitzat per la Comissió de Cultura del Consell de Poble, i la plantada i cercavila de gegants, a càrrec de la Colla Gegantera de la Batllòria. A la tarda, de 17 a 20 hores, el carrer de les Escoles acollirà una gran jornada de jocs d'aigua i festa de l'escuma.
Els actes continuaran a les 18 hores amb el partit del CE La Batllòria al camp de futbol. La cloenda musical arribarà a les 22 hores a la plaça de l'Església amb una audició d'havaneres a càrrec del grup Terra Endins, durant la qual se servirà rom cremat per a tots els assistents. La Festa Major es tancarà a les 23 hores amb un castell de focs, també a la plaça de l'Església, que posarà el punt final a la celebració.