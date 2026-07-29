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Fotogaleria: La nova piscina descoberta de Sant Celoni en imatges

Societat

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Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 14:02
Actualitzat el 29 de juliol de 2026 a les 14:26

Sant Celoni ja disposa de dues piscines descobertes en un recinte que pot acollir fins a 500 persones. La piscina principal té una superfície de 600 metres quadrats, la infantil, n'ocupa 180 i arriba fins als 50 centímetres de profunditat. Totes dues tenen un accés per rampa habilitat i les uneix una “platja” ceràmica de 300 metres quadrats.

L’espai també incorpora una àmplia zona de gespa artificial, una àrea de 4.000 metres quadrats on s’han plantat una seixantena d’arbres d’espècies autòctones de creixement ràpid i diverses pèrgoles per generar zones d’ombra. A més, el recinte disposa d’una zona de pícnic i d’un espai esportiu. El complex es completa amb un edifici de serveis de 800 metres quadrats que inclou vestidors i un bar-restaurant amb accés des de l’exterior. 

Tot plegat, s'ha omplert de vida aquest dimecres en una inauguració multitudinària que ha aplegat les autoritats locals, el conseller de la Generalitat Berni Álvarez i la Colla Castellera del Baix Montseny. A NacióBaixMontseny no ens ho hem volgut perdre i us deixem un recull de les millors imatges de la jornada.

AJ Sant Celoni
  • La nova piscina municipal de Sant Celoni. -
Bernat Castanyer
  • Nova piscina municipal de Sant Celoni. -
AJ Sant Celoni
  • Inauguració oficial de la nova piscina municipal de Sant Celoni. -
Bernat Castanyer
  • Els castellers a la nova piscina municipal de Sant Celoni. -
Bernat Castanyer
  • Els castellers dins la piscina descoberta. -
Bernat Castanyer
  • Les noves piscines municipals de Sant Celoni. -
Bernat Castanyer
  • La nova piscina municipal de Sant Celoni. -
Bernat Castanyer
  • L'edifici de serveis de la nova piscina municipal de Sant Celoni. -
Bernat Castanyer
  • Els vestidors de la nova piscina municipal de Sant Celoni. -
Bernat Castanyer
  • Els castellers a la inauguració de les piscines descobertes. -
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