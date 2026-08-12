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El Montseny incorpora un alberg «senyorial» a la Carta Europea de Turisme

Societat

El parc natural ha incorporat dues empreses noves en aquest segell de la Federació EUROPARC que vol protegir el patrimoni natural i cultural d'Europa i, alhora, impulsar un turisme respectuós i de qualitat en espais naturals protegits

  • L’Alberg Sagrat Cor en una imatge d'arxiu. -
  • L’Alberg Sagrat Cor en una imatge d'arxiu. -
  • L’Alberg Sagrat Cor en una imatge d'arxiu. -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 d’agost de 2026 a les 13:18
Actualitzat el 12 d’agost de 2026 a les 13:23

El parc natural del Montseny ha incorporat dues noves empreses a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una iniciativa i acreditació voluntària creada per la Federació EUROPARC que vol protegir el patrimoni natural i cultural d'Europa i, alhora, impulsar un turisme respectuós i de qualitat en espais naturals protegits. A banda de les noves incorporacions, l'ens ha reconegut la renovació de sis empreses més

Les noves empreses acreditades són l’Alberg Sagrat Cor, un alberg i allotjament per a grups a Viladrau. Aquest establiment té una capacitat de 50 places i acull famílies, grups d’amics, entitats i col·lectius. L'altra empresa, també del sector turístic, és Avui Sortim, que ofereix activitats i passejades guiades totalment adaptades a persones amb diferents necessitats i capacitats.

L’Alberg Sagrat Cor, està situat en una antiga casa senyorial que és propietat de la Fundació Pere Relats de Barcelona. L'establiment, que compta amb una zona enjardinada, està situada en una zona rural molt tranquil·la, envoltada de boscos, que és un bon punt de partida per fer excursions sense allunyar-se del nucli habitat de la vila montsenyenca.

  • L’Alberg Sagrat Cor en una imatge d`arxiu.

Tant és així, que es troba en un punt elevat a quatre minuts a peu del centre del poble i que, alhora, compta amb una gran panoràmica amb vistes al Montseny. Segons expliquen des de l'alberg, es tracta d'un allotjament ideal per a grups grans, famílies, entitats, convivències i trobades. No obstant això, també s’hi poden reservar habitacions per separat, segons disponibilitat. Aquest indret, que disposa d’espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, té una oferta d'habitacions individuals, dobles, triples, quàdruples i compartides. Algunes, a més, disposen de bany propi o terrassa.

  • L’Alberg Sagrat Cor en una imatge d`arxiu.

A la planta baixa s'hi troben la recepció, el menjador principal, un menjador de dimensions mes reduïdes, la cuina i una sala equipada amb piano i televisió. Aquesta antiga casa senyorial també compta amb una capella que es fa servir de sala polivalent amb capacitat per a un centenar de persones, equipada amb taules i cadires i amb material multimèdia disponible per als grups que ho requereixin. L'espai, expliquen des de l'Alberg, també es pot utilitzar per a exposicions, activitats culturals i altres esdeveniments.

A l'exterior, el Casal disposa d'un pati, una zona enjardinada, un aparcament per a vehicles i un terreny destinat a activitats i jocs a l'aire lliure. Entre els serveis que ofereixen, a més, hi ha connexió Wi-Fi, aigua calenta i calefacció.

Voluntariat i educació ambiental, apostes del 2026

La nova etapa de la Carta Europea de Turisme Sostenible al parc natural del Montseny es va presentar en el marc del Fòrum Permanent de la CETS, celebrat aquest juliol al mateix Alberg Sagrat Cor de Viladrau, amb la participació d’una trentena de persones, entre representants d’administracions públiques i del sector privat. Durant la sessió es van presentar les principals línies de treball per al 2026, amb actuacions en àmbits com l’educació ambiental i el voluntariat, el desenvolupament d’una oferta educativa per a l’alumnat de secundària, la creació de noves experiències i serveis interpretatius.

Pel que fa a les renovacions, s’ha reconegut, per tercera vegada, la renovació de sis empreses adherides des del 2014: ADEMC, Aprèn, La Fonda Montseny, La Morera, EduCA Viladrau i La Calma - El Bellver. "Aquesta nova etapa obre noves oportunitats de millora i de treball conjunt entre les administracions i la resta d’agents del territori, amb l’objectiu d'avançar en una activitat turística compatible amb la conservació dels valors naturals, culturals i socials del Montseny", expressen des del parc natural.

Alhora, també es va parlar de la promoció d’iniciatives com els Sis Sentits, els 25 reptes sostenibles i l’Associació de Productors del Montseny. Es van exposar projectes en marxa com l’ampliació del grup de treball de la CETS, els avenços del projecte de mapa de camins per a les activitats organitzades, la implantació de l’eina de governança i transparència Gobierto i el desenvolupament del nou Pla de protecció del parc natural del Montseny.

La trobada va incloure igualment un punt de situació del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació del Montseny i informacions d’interès com la participació en el Charter Meeting d’EUROPARC, la trobada estatal de la CETS a Valsaín i el Congrés ESPARC.

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