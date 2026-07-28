El parc natural del Montseny ha alliberat un total de 491 tritons del Montseny aquest 2026, entre adults, subadults i larves. Els individus han estat reintroduïts en quatre torrents del massís i, sumats al total històric, ja són 4.722 els tritons criats sota cura humana que han estat introduïts al medi natural des de l’any 2010. L'objectiu: garantir la supervivència d’aquesta espècie endèmica, considerada en perill crític d’extinció segons la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN).
El mig miler de tritons que es van alliberar durant el febrer, el març, l'abril i el juny. En total, es van introduir 29 exemplars de la subespècie oriental, tots procedents del Zoo de Chester (Anglaterra), en un únic torrent. També es van introduir 462 exemplars de la subespècie occidental en tres localitats diferents, la majoria, provinents del Zoo de Barcelona.
Seguint el pla de reintroducció establert, les actuacions s’han concentrat en les zones considerades més adequades, tenint en compte les característiques de l’hàbitat, la titularitat dels terrenys i la presència o el risc potencial d’amenaces que podrien afectar la viabilitat de les poblacions. Per aquest motiu, els alliberaments s’han fet en terrenys públics i en llocs on ja s’havien fet introduccions altres anys.
A banda de Barcelona i Chester, alguns exemplars venien dels centres de fauna de Torreferrussa, Bagà i del Pont de Suert de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (CREAC), que tenen programes propis de cria o creixement de les larves d’aquest amfibi. En les reintroduccions hi han participat els agents d’espais naturals del parc natural, el GRENP, centres de cria de Torreferrussa i Calafell, el Zoo de Barcelona i el Zoo de Chester. Cadascun dels punts on es van alliberar, està localitzat geogràficament i es va definir quants exemplars se n'alliberaran amb l'ajuda dels centres de cria.
Poblacions en noves localitats
Aquestes introduccions es fan per aconseguir establir noves localitats estables. En dos punts on hi habita la subespècie occidental s’ha constatat la reproducció a la natura d’exemplars reintroduïts, o sigui, individus nascuts en el torrent a partir d'aquells que van ser criats en captivitat. Tot i això, des del parc natural adverteixen que encara no es pot considerar que siguin una població viable.
Entre el mes de març i mitjans de juliol, els Agents d'Espais Naturals del parc, el GRENP i els Agents Rurals han intensificat el seguiment d'aquesta espècie amb més d'una trentena de sortides de camp. Les inspeccions s'han fet tant en poblacions naturals com en els punts on s'han dut a terme reintroduccions, i han permès observar un total de 53 exemplars.
Els resultats mostren que algunes poblacions han resistit les fortes sequeres dels darrers anys, tot i que no ha estat així en tots els casos. La dada més positiva és que els exemplars reintroduïts continuen presents en nous torrents i, especialment, que s'han trobat indicis que s'hi estan reproduint. El seguiment es fa de nit, quan l'espècie és més fàcil de detectar, i només es pot dur a terme si les condicions ambientals són favorables.
Per aquest motiu, les prospeccions es planifiquen segons el cabal dels torrents, començant pels que porten menys aigua i que acostumen a assecar-se durant l'estiu. Aquesta és una feina especialment complexa. Molts dels torrents on viu l'espècie són de difícil accés i, a més, els exemplars són molt petits i s'amaguen entre les escletxes de les roques.
Una situació de "vulnerabilitat extrema"
El tritó del Montseny es troba en una situació de vulnerabilitat extrema, en part degut al canvi climàtic, i està inclòs en el Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya com a espècie en perill d’extinció. Davant d’aquesta urgència, el Pla de recuperació del tritó del Montseny preveu actuacions com el programa de conservació ex situ i el programa de creació de noves poblacions.
Aquesta iniciativa potencia els nous torrents identificats segons criteris ecològics i de viabilitat, com la mida màxima de la població que pot allotjar, el nombre d’individus disponibles per ser introduïts, la dificultat de gestió del territori o els costos econòmics relacionats amb la restauració i el seguiment de les noves poblacions. L’objectiu de la cria sota cura humana i la introducció de tritons del Montseny és, d’una banda, mantenir un reservori genètic que garanteixi el futur de l’espècie i, de l’altra, ampliar-ne l'àrea de distribució que, actualment, es limita a vuit torrents del Montseny que, en total, sumen 12 quilòmetres.