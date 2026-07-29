Un poble del Montseny ofereix 10.000 euros a l'any per emprendre un nou bar a les piscines municipals

Breda, al Baix Montseny, continua buscant candidats per construir i regentar un nou bar a la zona esportiva del municipi, es tracta d’un lloc que més enllà de la temporada d'estiu, està molt concorregut i freqüentat per gent jove i famílies. En concret, els terrenys que proporcionarà l’Ajuntament estan situats en el parc de la zona esportiva un espai situat en un eix que disposarà d'accés directe a les instal·lacions de la piscina municipal i del camp de futbol.
Aquest mes de juliol, el consistori ha tornat a obrir la licitació amb una oferta millorada: es pagaran 10.000 euros anuals a l’adjudicatari durant 25 anys. El contracte planteja la concessió d’obra per a la construcció, gestió i explotació d’un bar o un bar-restaurant i comprèn tant l’execució de les obres com la posterior explotació del servei de bar.
Cal tenir en compte, però, que aquesta construcció només es durà a terme si finalment hi ha adjudicataris al concurs, que són els qui la tiraran endavant i hauran d’assumir-ne el cost. El termini per presentar ofertes a la concessió estarà obert fins al pròxim dissabte 22 d’agost de 2026 a les 23:59:59 hores.
El contracte que ha tornat a obrir l'Ajuntament planteja la concessió d’obra per a la construcció, gestió i explotació d’un bar municipal i comprèn tant l’execució de les obres com la posterior explotació del servei de bar‑restaurant. El consistori bredenc ha aprovat un Programa Funcional que defineix les necessitats mínimes i les condicions tècniques essencials de l’actuació i amb la documentació tècnica orientativa que han preparat els serveis tècnics municipals.
Dues opcions per l'establiment
L'expedient incorpora uns plànols orientatius i unes estimacions econòmiques amb caràcter merament descriptiu. Per aquest motiu, l'Ajuntament no licita l'execució d'un projecte d'obra, sinó una concessió d'obres perquè l'empresa adjudicatària redacti el projecte bàsic, l'executiu i executi els treballs. El consistori planteja dues opcions en funció de la proposta que presenti l'empresa interessada: un bar o bé un bar restaurant que també ofereixi plats elaborats.
Segons els plànols orientatius als quals ha tingut accés NacióBaixMontseny, la proposta de bar preveu un edifici de 100 metres quadrats amb una cuina connectada a la barra, una sala interior per als clients, dues barres exteriors de servei —una a la zona de la piscina i una altra a la del camp de futbol—, terrasses i lavabos. L'aforament màxim previst és d'unes 50 persones.
En el cas del bar restaurant, la superfície construïda augmentaria fins als 136 metres quadrats. L'equipament inclouria cuina, magatzem, menjador, barra interior, dues barres exteriors, terrasses i lavabos. En aquest cas, l'aforament màxim previst seria de gairebé 100 persones.
Amb aquesta actuació l’Ajuntament de Breda té la voluntat de donar un servei de restauració i bar-restaurant conjunt a la piscina, el camp de futbol, el pavelló, les pistes de pàdel i, en un futur, a la biblioteca municipal que s'hi projecta. "Volem millorar l’oferta d’activitats de lleure i fomentar la convivència ciutadana amb una inversió privada que generarà un bé d’ús públic", expliquen des de l'Ajuntament.