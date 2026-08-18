Macropistes d'escalèxtric i 24 hores de curses a Llinars

Els entusiastes de l'escalèxtric i les curses de slot de Catalunya i d'Europa es reuniran a Llinars del Vallès, durant els dies 21, 22 i 23 d'agost per a un repte extraordinari: una cursa sense parar de 24 hores en una de les pistes més grans que s'han vist a la comarca del Baix Montseny. "Els circuits són els més grans dels que es munten per curses de 12 o 24 hores arreu", expliquen des de l'organització.
Aquesta cita europea tindrà lloc al pavelló 1 d'octubre, que ja va ser-ne la seu l'any passat. La competició, el 2025, ja es va fer en dues pistes Policar de vuit carrils, cadascuna de 73 metres de llargada i equips internacionals de 4 a 6 pilots. "És la segona en format 24 hores i ja suma tres edicions gràcies a la complicitat impagable de l'Ajuntament", asseguren.
Enguany, les novetats són la incorporació de la cursa al Campionat d'Europa Slot.it, amb proves a Mòdena i Brussel·les, i l'ampliació d'un tercer circuit per encabir els 25 equips inscrits aquest any, vinguts de tota Europa. El Campionat d'Europa Slot.it, és una exigent competició internacional de resistència d'automobilisme a pista (slot) a escala 1/32, o bé a regulacions i components de competició catalogats com a "europeus" per la marca italiana Slot.it, que es dedica a la fabricació de vehicles d'escalèxtric.