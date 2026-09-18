L'empresa ACIN al punt de mira: Arbúcies demana controls del Govern

L'Ajuntament d'Arbúcies demana a la Generalitat que instal·li "les eines que siguin necessàries" per poder mesurar el nivell de contaminació que genera l'empresa de reciclatge de metalls ACIN instal·lada arran de la GI-550, la carretera que va fins a Sant Hilari Sacalm i la C-25. La indústria compta amb l'oposició de la plataforma PROTEGARB, formada veïns d'Arbúcies i Joanet que s'han aplegat amb l'objectiu de "vetllar pel territori i l'entorn natural". ACIN recycling metals és polèmica per l'emmagatzematge dels residus metàl·lics a la intempèrie i la ubicació: aïllada i a tocar del parc natural del Montseny.
L'alcalde del municipi, Pere Garriga, lamenta que el polígon de Can Aulet, on estan construïdes les instal·lacions, es va construir els anys 80 i, per tant, no dubta que l'empresa estigui incorrent en cap il·legalitat, però exigeix que el Govern mesuri els nivells de contaminació diàriament i no de forma periòdica per tal de saber amb seguretat com opera la planta. Garriga també ha demanat que les dades siguin públiques i que els veïns les puguin consultar. "Per molta legalitat que hi hagi, també hi ha les persones i és aquí on nosaltres volem incidir. No neguem que aquesta empresa operi, però que compleixin amb els cànons i hem d'assolir la contaminació zero i això només ho pot fer la Generalitat, perquè l'Ajuntament d'Arbúcies no té aquesta capacitat que sí que té el Govern", remarca l'alcalde.
En aquest sentit, el batlle diu que "si tots els paràmetres són correctes, tots dormirem més bé" i exigeix que, en cas que surtin per sobre del límit establert, que s'obligui l'empresa a prendre les mesures correctores necessàries per evitar contaminar. Garriga reconeix que ja ha parlat en diverses ocasions d'aquesta empresa amb la Generalitat i "no hi ha cap dubte que tots els permisos són legals", però demana que "es pensi amb la gent del territori".
Una denúncia al Parlament
Aquesta situació arriba arran de la denúncia de veïns d'Arbúcies que, agrupats en la plataforma Protegim Arbúcies (PROTEGARB), van portar al Parlament la seva oposició a l'ampliació prevista de la planta de reciclatge i valoració de metalls. Una ampliació que compta amb un informe favorable de Salut Pública, que l'entitat considera "obsolet" perquè no ha avaluat substàncies cancerígenes detectades "recentment".
Des de l'entitat asseguren que l'ampliació suposarà multiplicar per sis el nombre de residus que entraran a la planta, tant perillosos com no perillosos fins a arribar a les 572.000 tones l'any. A més, els veïns asseguren que les analítiques que s'han dut a terme han revelat nivells per sobre dels permesos en diversos metalls pesants, però destaquen especialment el plom, que es troba, diuen, en nivells que superen 49 vegades els límits permesos. "Les aigües pluvials i sanitàries de la instal·lació tenen com a medi receptor la Riera Xica, tributària de la Riera d’Arbúcies. Un vessament accidental o una fallada dels sistemes de separació podria afectar un sistema fluvial especialment valuós", afirmen els veïns en un comunicat.
Més enllà d'això, també expressen la seva preocupació per la contaminació acústica i lumínica de les instal·lacions a l'entorn, situat a poca distància del parc natural. "Considerem important que els veïns i veïnes d’Arbúcies i Joanet coneguem què es proposa, quins impactes pot generar i quines garanties de control es preveuen", expressen.