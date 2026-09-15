Nous pisos cooperatius a Sant Celoni: La Corba posa la primera pedra

Un bloc de pisos cooperatiu a Sant Celoni celebra l'inici dels treballs de construcció aquesta setmana. El projecte, lluny de les promocions d'habitatge convencional, concep l'habitatge com "un dret" i aposta per "una una manera comunitària" de viure. Aquesta iniciativa està impulsada per la cooperativa La Corba, una agrupació de persones del Baix Montseny que es van unir amb la intenció de crear noves llars amb una alternativa a l’especulació urbanística i immobiliària. Les obres es van iniciar el passat maig i la previsió es que acabin a finals de 2027. La celebració, segons han comunicat, serà el pròxim divendres 18 de setembre, a les 18:30 hores, davant del futur edifici, en un acte obert que comptarà amb parlaments, un pica-pica i l’actuació musical de Foska Tasso.
L'edifici, que va rebre una subvenció municipal de 75.000 euros, constarà de quinze habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d’ús a l'Avinguda del Ferrocarril 13. El solar fins ara era de propietat privada i, amb la compra per part de la cooperativa, passa a ser "propietat col·lectiva". La compra dels terrenys es va poder realitzar gràcies a les aportacions de capital de les sòcies, un préstec de La Dinamo i aportacions de sòcies col·laboradores. Segons el render que s'ha fet públic, els pisos seran de poca alçada, d'un sol pis d'altura. D'altra banda, es preveu que els habitatges siguin lluminosos, amb moltes finestres i obertures, i que a l'exterior hi hagi una zona verda amb arbres.
Els habitatges seran de les sòcies en dret d’ús indefinit i la propietat del conjunt de l’edifici correspondrà a la cooperativa. "Aquesta fórmula permet que els habitatges quedin fora de les dinàmiques especulatives del mercat: no es tracta de comprar un habitatge per després vendre’l amb benefici, sinó de garantir-ne l’ús com a llar dins d’un projecte col·lectiu i autogestionat", expliquen els impulsors en un comunicat.
Tots els socis habitants tenen l'obligació de formalitzar una aportació inicial de capital i els contractes d'ús són visats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que verifica, en el moment d'entrada a viure, que compleixen els requisits d'HPO. La cessió d'ús no es pot transmetre entre persones, sinó que sempre és la cooperativa qui adjudica l'ús als socis. Des del 2021, la Cooperativa La Corba ha fet diverses jornades i sessions informatives obertes a tothom per a divulgar el projecte entre la ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria.
Els 15 habitatges es qualificaran com a Habitatge de Protecció Oficial (HPO) i el projecte es desenvoluparà amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i reducció de l’impacte ambiental. Per tirar-ho endavant hi participen Lacol, en l’àmbit de l’arquitectura i l’obra i La Ciutat Invisible, en les àrees jurídica, econòmica i de gestoria. "Després de gairebé quatre anys de recorregut, la cooperativa arriba ara a un dels moments més simbòlics del projecte: passar del paper i els processos de gestió a veure créixer físicament l’edifici que serà la llar de 15 unitats de convivència", asseguren.
Què és la Cooperativa La Corba?
La Corba va començar a caminar a finals de 2022, amb l’acompanyament tècnic de La Dinamo Fundació i a partir d’un grup de persones interessades a desenvolupar un projecte d’habitatge cooperatiu al municipi. El grup inicial que va derivar després en La Corba porta reunint-se des del 2018 i venia d’un grup de treball del Banc del Temps de Sant Celoni. Des del 2023, La Corba també és part de les entitats que formen part del Casal Popular La Clau del Baix Montseny.
L’abril de 2023 es va constituir formalment com a cooperativa i, el 2024, va fer un pas decisiu amb la signatura del contracte de compravenda del solar del carrer Ferrocarril que era propietat d'un banc. El projecte també vol ser una experiència d’arrelament al territori. Les sòcies provenen principalment del moviment feminista i conceben La Corba com un espai per acollir la diversitat, fomentar les pràctiques comunitàries i posar "les cures i la vida al centre". Més enllà dels habitatges, la cooperativa està construint una comunitat que comparteix espais, responsabilitats i decisions, i que entén l’autogestió "com una eina per transformar la manera d’habitar".