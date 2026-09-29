Sant Hilari retirarà tots els contenidors aquest octubre

Sant Hilari Sacalm es convertirà en un dels primers pobles del Baix Montseny sense contenidors a la via pública. L’Ajuntament ampliarà el sistema de recollida de residus porta a porta i afegeix fraccions com el vidre, l'oli de cuina usat i els residus tèxtils. Amb aquesta mesura, el poble seguirà Breda en la retirada total dels contenidors, que es va quedar sense després que Humana decidís treure els de roba usada a diversos municipis de la comarca.
Aquest canvi, que es posarà en marxa el 19 d’octubre i vol facilitar el reciclatge d’aquests materials, reduir la fracció resta i millorar l'estètica de la via pública. El sistema de recollida de residus incorporarà diversos canvis amb l’objectiu de facilitar la separació dels residus, millorar l’espai públic i evitar els abocaments incontrolats. En primer lloc, es posarà en marxa una nova aplicació mòbil que permetrà consultar el calendari de recollides, comunicar incidències, consultar les aportacions realitzades, accedir a informació sobre la deixalleria i disposar d’altres funcionalitats relacionades amb el servei.
D’altra banda, s’eliminaran de la via pública els contenidors de vidre, roba i oli. Aquestes fraccions també es recolliran porta a porta, per facilitar la separació dels residus. Pel que fa al vidre, la ciutadania disposarà d’una recollida quinzenal porta a porta. En el cas dels comerços, la recollida es farà directament a cada establiment, cada dissabte al matí.
Com i quan es poden recollir els materials?
La recollida dels kits de separació de residus esstà oberta des d'aquest 28 de setembre al 10 d’octubre al Museu Guilleries – Edifici Cooperativa, situat a la plaça del Doctor Robert. L’horari de recollida serà els dimarts, divendres i dissabtes, de 9 a 15:30 hores, i els dilluns, dimecres i dijous, de 13:30 a 20 hores.
El kit de separació de residus està format per un cubell multifracció, un calendari, una targeta per a la deixalleria i l’àrea d’emergència, un imant i bosses compostables. Per recollir el kit, cal portar aquesta carta, el DNI, NIE o passaport i el rebut de la taxa d’escombraries o de l’IBI. En cas que l’habitatge sigui de lloguer, cal portar aquesta carta, el DNI, NIE o passaport i el contracte de lloguer o una autorització de la persona propietària.