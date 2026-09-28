L'ANC il·luminarà el Montseny per la independència.

Llums, natura, llibertat i un gran símbol de Catalunya, el Montseny. Aquests seran els ingredients de espectacle lumínic que ha anunciat l'Assemblea Nacional Catalana per reivindicar la independència la nit del 3 al 4 d'octubre. La convocatòria serà a les 20 hores a l'institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera, però l'espectacle tindrà lloc a les 20:30 hores a la cresta del Montseny.
Un total de seixanta punts de llum brillaran a la silueta del massís entre el Turó de l'Home i Collformic que, segons les previsions de l'organització, seran visibles des de tots els punts circumdants de la muntanya. Per dur a terme aquest desplegament, sortiran quinze grups d'excursionistes d'entre dos i tres persones que portaran amb ells uns farells. Es tracta d'uns aparells cilíndrics muntats sobre un trípode, funcionen amb tres bateries de sis volts i desprenen una llum visible a quaranta quilòmetres en línia recta. "La sectorial d'artistes per la república ja ha fet diverses il·luminacions d'aquest estil i és amb ells que tirem endavant aquesta nova edició de 'Fem Llum per la independència'", explica Salvador Garreta, coordinador de la Comissió d'Accions del Territori de l'ANC.
L'acte reivindicatiu, que compta amb el permís de la Diputació de Barcelona, té precedents als Pirineus i a Montserrat, on van fer falta escaladors. L'Assemblea Nacional Catalana destaca la col·laboració amb la Federació d'Entitats Excursionistes, que reuneix centenars de clubs i centres excursionistes del territori i que ja ha participat en les edicions anteriors. "En el cas del Pirineu van ser clau per trobar gent amb coneixement de la zona i d'especialistes en alçada. El Montseny no té aquesta dificultat però hem continuat treballant amb la mateixa xarxa d'experts", afirmen.
La voluntat és que l'acció "no sigui massiva" ni interfereixi en la tranquil·litat del parc natural, amb aquest objectiu s'ha intentat repartir la mobilització i fer l'acte polític a Sant Esteve que comptarà amb els parlaments del president de l'entitat, Josep Vila, i el de l'Assemblea de Joves, Pau Pacheco. Des d'aquesta vila montsenyenca, a més, la visió dels punts de llum "serà perfecta" i es podrà gaudir d'un àpat col·lectiu a les 21 hores i un concert a la fresca a les 22 hores.
Fer llum, un acte de resistència
Des de l'ANC, amb aquesta acció, recorden la vinculació entre el foc, la llum i la lluita com elements que s'han anat entrellaçant a la història dels catalans. "Volem connectar amb la tradició i projectar que no hi ha cap altra sortida que la independència, necessitem un model diferent d'estat", explica Salvador Garreta, coordinador de la Comissió d'Accions del Territori.
En aquesta línia, també reivindiquen 3 d'octubre de 2017 com un dia "de màxim combat" que cal commemorar. "Hi ha un simbolisme polític d'aquesta jornada que s'ha de rememorar, el monarca espanyol ens va declarar la guerra i el poble català hi va plantar cara", diu Garreta.