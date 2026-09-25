Trobada Modernista de Cardedeu 2026: programació i novetats

Cardedeu celebrarà del 2 al 4 d’octubre una nova edició de la Trobada Modernista, que aquest 2026 arriba als 20 anys d'història. La proposta recupera el record de l’època en què el municipi es va convertir en un dels escenaris predilectes de l’estiueig barceloní, amb un cap de setmana d’activitats que volen fer recordar el passat de la vila a principis del segle XX.
La plaça de Sant Joan serà un dels principals punts de la celebració, amb jocs, tallers, música, espectacles i petites escenificacions teatrals pels jardins i les cases d’estiueig de finals del segle XIX i principis del XX.
Divendres 2 d’octubre
La trobada començarà a les 18 hores, a la plaça de Sant Joan, amb els “Jocs d’abans a la plaça”, una proposta per recuperar jocs tradicionals com fer córrer l’aro, les curses de sacs, la gallineta cega o enfilar l’agulla. A les 18:30 hores, també a la plaça de Sant Joan, tindrà lloc la presentació de la XX Trobada Modernista. El final de l’estiueig a Cardedeu, amb una lectura de poemes modernistes a càrrec d’Artescena.
A les 19 hores, la música prendrà el protagonisme amb el concert d’inici de festa de Vas i Vents. El repertori recuperarà músiques que sonaven al Cardedeu de fa un segle, com xotis, valsos, sardanes i pasdobles, per transportar els assistents a les festes dels estiuejants. La proposta estarà acompanyada d’un tast d’alguns dels pinxos modernistes del Pintxo de 10, la ruta de tapes de la Xarxa Comerç Cardedeu.
Durant la tarda, els visitants també hauran d’estar atents a possibles famílies d’estiuejants passejant amb automòbil pels carrers de Cardedeu, que també faran parada a la plaça de Sant Joan.
Dissabte 3 d’octubre
Les activitats de dissabte començaran a les 10:30 hores a la plaça de Sant Joan amb “Vivim la plaça!”, una proposta de tallers i activitats familiars que s’allargarà fins a les 13 hores i que anirà a càrrec de la Xarxa Comerç Cardedeu. De 10:30 a 12:30 hores, també a la plaça de Sant Joan, el Museu proposarà “Brodem fotografies!”, un taller per a totes les edats en què els participants crearan un collage combinant fotografia i brodat.
A les 10:30 hores, el Museu acollirà la conferència “Vestint la llar. La casa burgesa al 1900”, a càrrec de Núria Gil Farré, doctora en Història de l’Art i especialista en arquitectura i arts decoratives modernistes. La xerrada abordarà la transformació de l’habitatge burgès a la Catalunya de principis del segle XX i la seva relació amb la projecció pública i l’estatus de les classes benestants.
A les 11 i a les 12 hores, amb sortida des del Museu, es farà la “Visita llampec: Modernisme d’estiueig”, una passejada pel centre de Cardedeu per descobrir les cases modernistes de l’arquitecte Manel Joaquim Raspall. L’activitat és gratuïta, amb places limitades, i es recomana fer reserva prèvia. Entre les 11 i les 13 hores, la plaça de Sant Joan acollirà “Els estiuejants es retraten!”, una activitat que permetrà fer-se una fotografia modernista amb les famílies estiuejants de Cardedeu i una càmera d’època, i endur-se la imatge a casa.
A les 18 hores, a la plaça de Sant Joan, es farà l’entrega de premis del joc d’estiu de la Xarxa Comerç Cardedeu. Tot seguit, la companyia Alba Sarraute oferirà l’espectacle “Lua”, una proposta de clown, circ i poesia visual pensada per despertar emocions i fer gaudir tant petits com grans. La jornada acabarà amb una xocolatada oferta per la Xarxa Comerç Cardedeu.
Diumenge 4 d’octubre
Diumenge començarà a les 10:30 hores, amb sortida des del Museu, amb “Escenes d’estiueig. Ruta Raspall teatralitzada”. La passejada permetrà conèixer el fenomen de l’estiueig a Cardedeu i l’arquitectura modernista i noucentista de Manel Joaquim Raspall, amb escenes teatralitzades al llarg del recorregut a càrrec del MATBC i Artescena. El preu és de 7 euros l’entrada general i 5 euros la reduïda, amb reserva prèvia.
A les 11 i a les 12 hores, tornarà a oferir-se la “Visita llampec: Modernisme d’estiueig”, amb sortida des del Museu. La proposta és gratuïta, amb places limitades i reserva prèvia recomanada. A les 11:30 hores, els jardins i espais de la trobada acolliran un taller de balls en parella amb la Julieta i el Dani. La proposta s’inspirarà en el swing i permetrà ballar sense necessitat d’aprendre passos ni tenir experiència prèvia. Tampoc caldrà anar-hi amb parella. A les 12 hores, el Museu oferirà una visita guiada per descobrir el passat i el present de Cardedeu i la història de la farmàcia rural de la nissaga Balvey, documentada des del segle XVII.
També a les 10:30 i a les 12 hores es podrà participar en una visita guiada a la Casa-Museu Viader. Per acabar aquesta cita imprescincible del calendari montsenyenc, a les 13 hores, tindrà lloc la desfilada modernista i el ball de “La Monyos”. Les persones que vagin vestides d’època podran lluir els seus vestits durant la desfilada, amb premi per a tothom.