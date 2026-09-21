Torna la Ruta amb els Cabrera: 50 activitats entre Catalunya i Sicília

El Consell Comarcal de la Selva, en col·laboració amb 28 municipis i diverses institucions vinculades als antics dominis dels vescomtes de Cabrera i comtes de Mòdica, ha presentat la segona edició de la iniciativa "En Ruta amb els Cabrera". El programa inclou més de 50 propostes culturals, xerrades, visites guiades, exposicions i itineraris teatralitzats. "Tot plegat està dissenyat per fer valdre el patrimoni material i immaterial d'una de les nissagues senyorials més influents de la Catalunya medieval", expressen des del Consell.
La presentació oficial de la programació serà aquest dimarts 22 de setembre, a les 12 hores, a l'Espai Àgora del Museu d’Història de Catalunya. L'acte comptarà amb les intervencions de Jordi Principal, director del Museu d’Història de Catalunya; Albert Sanz, vicepresident 3r del Consell Comarcal de la Selva; Jenny Pérez, consellera de Turisme; i Àngel Vázquez, tècnic del projecte, encarregat de presentar les intervencions de la part siciliana via vídeo. L'acte inclourà també una recreació històrica amb els personatges de Bernat IV de Cabrera i Timbor de Prades.
El vicepresident 3r del Consell Comarcal, Albert Sanz, ha valorat molt positivament el creixement del projecte, que ara també està obert internacionalment. "L'agermanament i la col·laboració amb Sicília no és quelcom testimonial, sinó el resultat d'una entesa excel·lent i d'un treball conjunt molt intens que s'ha cuinat des del primer moment. Volem que la ciutadania descobreixi que el llegat dels Cabrera és una història compartida entre Catalunya i la Mediterrània", ha declarat.
Cooperació amb Sicília i quatre comarques
La programació s'iniciarà el 25 de setembre a Balaguer i s'allargarà fins al 20 de desembre amb les activitats de cloenda a Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu. El recorregut abraça municipis del Baix Montseny, Osona, el Maresme, la Noguera i el Pallars Jussà.
Com a gran novetat d'aquesta edició, la ruta fa un salt internacional i s'estén a cinc municipis de l'illa de Sicília situats a l'antic comtat de Mòdica, territori on els Cabrera van consolidar un ampli poder a partir de finals del segle XIV i on encara es conserva un patrimoni de primer ordre. Les activitats en territori italià inclouran visites guiades, trobades acadèmiques i intercanvis culturals que volen reivindicar els nexes històrics i arquitectònics comuns.
Segons el Consell Comarcal, el salt transfronterer és fruit de la implicació directa que les entitats i administracions sicilianes han mantingut amb el projecte des dels seus inicis amb una "estreta coordinació i voluntat d'agermanament institucional". La iniciativa s'emmarca dins del Projecte Vescomtat de Cabrera, en execució des de l'any 2017, i compta amb el suport de la Diputació de Girona i la cooperació d'ajuntaments, arxius, museus i entitats culturals de Catalunya i Sicília.