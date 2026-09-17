Fira de l'Olla de Breda 2026: programació i novetats

Breda celebrarà els dies 10 i 11 d’octubre de 2026 una nova edició de la Fira de l’Olla, amb un programa que combinarà demostracions de terrissa, tallers, gastronomia, conferències, visites guiades i activitats familiars. La programació combinarà propostes per a infants i adults amb activitats vinculades a la cuina i a la ceràmica, com demostracions de torn, tallers de fang, tastos i curses de terrissaires. La fira també permetrà descobrir diferents aspectes del patrimoni i de la història ceràmica de Breda, amb visites guiades i xerrades al llarg de tot el cap de setmana.
Dissabte 10 d’octubre
La jornada començarà a les 10:30 hores a la plaça de la Vila, amb una demostració de cuina amb cassoles de Breda a càrrec de cuiners i cuineres bredencs, presentada i dinamitzada per l’actor Sergi Cervera. A la mateixa hora, i fins a les 13:30 hores, hi haurà un taller infantil de manualitats amb argila, a càrrec de Yolanda Flor4Pétalos.
A les 11 hores, la plaça de la Vila acollirà una demostració d’elaboració de terrissa amb torn, mentre que al claustre començarà el taller infantil Trepitja fang, una proposta lúdica per explorar el fang a través del joc. A les 11:30 hores, des del punt d’informació de l’Ajuntament de Breda, sortirà una visita guiada al Monestir de Breda i al patrimoni bredenc, amb un preu de 3 euros.
El programa continuarà a les 12 hores amb la conferència "Disseny i ceràmica" al Museu Josep Aragay, a càrrec del Taller Bussoga de Sant Jordi Desvalls. A la mateixa hora, a la plaça de la Vila, es podran tastar els plats elaborats amb cassoles de Breda, amb un preu de 2 euros i un màxim de dues cassoletes per persona.
Després de la pausa de migdia, les activitats es reprendran a les 16 hores a la plaça de la Vila amb un taller d’iniciació al torn per a adults, a càrrec de l’Escola de Ceràmica de Breda – Can Surí, amb inscripcions per ordre d’arribada. També hi haurà, de 16 a 19 hores, un nou taller infantil de manualitats amb argila. A les 16:30 hores, els terrissaires bredencs tornaran a fer una demostració d’elaboració de terrissa amb torn.
A les 17:30 hores, el Museu Josep Aragay acollirà la conferència "La indústria terrissaire a La Selva del Camp", a càrrec de Montserrat Soronellas, professora d’antropologia de la Universitat Rovira i Virgili. A la mateixa hora, es repetirà la visita guiada al Monestir de Breda i al patrimoni bredenc. La jornada acabarà amb una activitat especialment pensada per posar a prova l’agilitat dels participants. A les 18:30 hores, la Bassa del Molí acollirà la Cursa de Terrissaires, en què caldrà superar diversos obstacles amb una post sobre l’espatlla. El guanyador s’endurà una cassola de Breda plena d’embotit.
Diumenge 11 d’octubre
La segona jornada començarà a les 10:30 hores, amb un taller infantil de manualitats amb argila a la plaça de la Vila, que s’allargarà fins a les 13:30 hores. A les 11 hores, els terrissaires bredencs oferiran una nova demostració amb torn a la plaça de la Vila. Al claustre es farà un taller de Land Art amb fang i elements naturals, adreçat a infants de 3 a 6 anys.
Paral·lelament, la plaça del Convent acollirà la conferència "Els secrets de les argiles de Breda", sobre les noves investigacions sobre les argiles blanques, negres i vermelles, a càrrec d’Anna Anglisano i Jan Ruiz. A les 11:30 hores, es tornarà a oferir la visita guiada al Monestir de Breda i al patrimoni bredenc, amb un preu de 3 euros.
La gastronomia tornarà a tenir protagonisme a les 12 hores, amb una demostració de cuina amb terrissa de Breda a càrrec del xef Arnau París, guanyador de Masterchef i cuiner habiitual al programa Cuines de TV3. Es farà a l'aire lliure, en una carpa a la plaça de la Vila.
Després de la pausa de migdia, la programació es reprendrà a les 16 hores amb un taller infantil de manualitats amb argila i un taller de plats de ceràmica inspirats en espais emblemàtics de Breda, tots dos a la plaça de la Vila. Aquest darrer estarà a càrrec de l’Escola de Ceràmica de Breda – Can Surí i requerirà inscripció per ordre d’arribada. A la mateixa hora, la plaça del Convent acollirà el taller per a adults "Les argiles de Breda: geologia, matèria i creació", amb la ceramista Cécile Ribas i la geòloga Anna Anglisano.
A les 16:30 hores, la plaça de la Vila tornarà a ser escenari d’una demostració de terrissa amb torn. A les 17 hores, el Centre Cultural Els Forns oferirà una visita guiada a l’exposició "Manufactures ceràmiques Aragay. Una aventura industrial", a càrrec de Xavier Castanyer, director del Museu Municipal Josep Aragay.
A les 17:30 hores, els Gegants de Breda protagonitzaran una cercavila pel recinte de la Fira de l’Olla. A la mateixa hora també es farà una nova visita guiada al Monestir de Breda. Les activitats familiars continuaran a les 18 hores a la Bassa del Molí, amb el tradicional joc infantil de trencar l’olla. Finalment, a les 18:30 hores, la plaça de la Vila acollirà un tast de vins elaborats en àmfora i formatges de tupí. Les places són limitades i els tiquets, a 2 euros per persona, es podran adquirir a partir de les 16 hores al punt d’informació de l’Ajuntament de Breda.