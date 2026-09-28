Festa Major de Palautordera 2026: els Catarres, programació i novetats

Santa Maria de Palautordera celebrarà la Festa Major de l'Aplec del Remei 2026 amb una programació que s’allargarà durant més de dues setmanes i que combinarà activitats esportives, cultura popular, música, espectacles, propostes familiars, gastronomia i patrimoni. El programa arrencarà el diumenge 4 d’octubre i inclourà actes fins al diumenge 18.
La programació començarà amb la Cursa Rebombori, activitats de cultura i patrimoni i viurà els dies centrals de la Festa Major entre el 9 i el 13 d’octubre. El programa inclou també concerts dels Catarres, nit de barraques, correfoc, cercaviles, sardanes, espectacles familiars, activitats juvenils, exposicions i diferents propostes esportives com els Farm Games, que enguany celebren el desè aniversari.
Diumenge 4 d’octubre
La Festa Major començarà a les 9 hores al Parc Pau Casals amb una trobada de motos i cotxes clàssics, organitzada pel Club Clàssics Palautordera. A les 9:30 hores, la Zona Esportiva El Temple serà el punt de sortida de la Cursa del Rebombori, primera edició de la cursa que pren el relleu de l’antiga Cursa de Mantons i Picarols. La proposta inclou un recorregut de 5 quilòmetres caminant o 10 quilòmetres corrent. El preu és de 10 euros.
A les 10 hores, sortirà de davant de l’església de Santa Maria de Palautordera la passejada guiada teatralitzada “La Vall de la Tordera, territori del Vescomtat de Cabrera”. L’activitat tindrà una durada aproximada d’entre dues i dues hores i mitja, serà gratuïta i estarà organitzada pels ajuntaments de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera.
A les 12 hores, l’espai situat entre el pont del Parc del Reguissol i el safareig acollirà “Converses de safareig. Fragments de veu”, una instal·lació artística participativa que combina art, memòria i salut mental. La proposta inclourà visites guiades, dues actuacions musicals de Rauxa Electrònica i un vermut. L’activitat està organitzada per Salut Mental Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
5, 7 i 8 d’octubre
El dia 5 d'octubre, a les 18 hores, la Biblioteca Ferran Soldevila acollirà la presentació de l’exposició fotogràfica dels socis i sòcies d’AFOMONT. La mostra es podrà visitar del 5 al 18 d’octubre, amb dies de visita oberta els 9, 10, 11 i 12 d’octubre, de 18 a 20 h, a La Quadra. El dimecres 7 d’octubre, a les 18 hores, la Biblioteca acollirà la presentació del llibre “Dietaris de la República i la guerra”, de Ferran Soldevila, amb la participació de l’Editorial Tres i Quatre. El volum recull els dietaris personals de l’historiador i articulista, en què va deixar constància de la seva quotidianitat i intimitat, així com de composicions literàries i reflexions polítiques i intel·lectuals dels anys trenta.
El dijous 8 d’octubre la Biblioteca també inaugurarà a les 18 hores l’exposició “Joc d’interpretacions”, cedida per Montse Montiel. La mostra presenta olis i aquarel·les i proposa diferents maneres de representar la realitat a través de la pintura. Es podrà visitar del 6 al 30 d’octubre.
Divendres 9 d’octubre
A les 16:30 hores, Can Rahull acollirà el Tardeig jove, adreçat a joves nascuts entre el 2011 i el 2014. A les 17 hores, al mateix lloc, començarà el Joc de la Pastanaga Jove, adreçat a joves, se'n poden consultar les bases i les inscripcions al web municipal. A més, del 9 al 18 d’octubre, L’Esplai acollirà una exposició de pintura del Grup Artístic de Palau, que es podrà visitar de 17 a 21 hores.
A les 19 hores, des de la plaça de la Sardana, començarà el Toc d’inici, el seguici de Festa Major amb les entitats del poble, acompanyades per la Xaranga Band The Marxa, fins a la plaça de la Vila. A les 20 hores, la plaça de la Vila acollirà el pregó “S’obre el teló”, dedicat als 50 i 75 anys de les escoles Fontmartina i Pont Trencat. A continuació hi haurà una actuació de dansa urbana amb Corroloko.
A les 21:30 hores, L’Envelat serà l’escenari del sopar de Festa Major, amb pa amb tomàquet, botifarra i xoriç a la brasa, mongetes, coca, cava, aigua i vi. El preu del tiquet és de 8 euros i les entrades són numerades. La nit continuarà a les 23:30 hores al Parc del Reguissol amb la Nit de Barraques, amb Les Coco, l’Orquestra La Mitjanit i DJ K-Zu.
Dissabte 10 d’octubre
La jornada començarà amb la Gimcana fotogràfica digital, de 10 a 12:30 hores al Parc Pau Casals, organitzada per AFOMONT. Els participants hauran de superar diferents proves fotogràfiques pels carrers del municipi amb el mòbil o una càmera. A les 11:30 hores, el Pla de Can Sala acollirà el Farm Games especial 10è aniversari: la FaRem Grossa!, una activitat que posarà a prova els participants amb una cursa de bales de palla. Les places són limitades.
També a les 11:30 hores, el Parc Pau Casals acollirà “Estem de Festa!”, un matí d’activitats familiars amb la tradicional trenca l’olla, trenet tripulat, taller de danses del món i altres propostes. L’activitat està organitzada per El Rebombori, l’Associació Modelista i Ferroviària Baix Montseny, l’Associació Dones Africanes i AFOMONT. De 11 a 13 hores, el Pati de la Cova i la plaça de la Vila acolliran “Sevillanes, migues i refrigeri”, amb exhibició de balls i àpat popular.
A les 16:30 i a les 18 hores, l’aparcament del Pla de Can Sala, al carrer Olot, serà el punt de trobada de les visites de les Jornades Europees del Patrimoni 2026, dedicades a les torres d’estiueig del Pla de Can Sala. L’activitat és gratuïta i requereix reserva prèvia. A les 17.30 h, la plaça de la Sardana acollirà l’espectacle infantil “El Bobas”, un muntatge de circ familiar que combina humor, música en directe, equilibris i acrobàcies, amb participació del públic.
De 18 a 20 hores, L’Esplai acollirà un taller de pintura al natural. A les 18 hores, L’Envelat serà l’escenari de l’actuació de l’Orquestra Selvatana i, a la mateixa hora, el Centre Cívic acollirà la mostra de gastronomia ancestral “Els secrets vius de Mèxic”. A les 19 hores, continuarà la degustació gastronòmica i el beure a la plaça de la Vila amb “Teka i tragu”.
A les 22 hores, arribarà un dels actes més tradicionals de la Festa Major amb el Correfoc, que començarà a la plaça Jaume Balmes i recorrerà el carrer Antoni Maria Claret, carrer Hospital, carrer Avi Campàs, avinguda del Montseny, carrer Lluís Companys, carrer Santa Teresa, carrer de la Creu i plaça de la Vila. La nit acabarà amb una nova Nit de Barraques al Parc del Reguissol, amb Els Catarres, Músics de carrer, tribut a Txarango, i Rauxa Electrònica.
Diumenge 11 d’octubre
A les 10 hores i a les 11:30 hores, el Pla de Can Sala acollirà dues noves visites de les Jornades Europees del Patrimoni, dedicades a les torres d’estiueig. L’activitat és gratuïta i cal reserva prèvia. A les 10 hores, la plaça Major serà l’escenari del Torneig d’escacs gegants i, a mateixa hora, començarà la plantada de gegants i cercavila, una proposta plena de música, color i tradició amb la participació dels gegants, gegantons i colles convidades de Sant Esteve de Palautordera, Santa Susanna, Hostalric, els Hostalets de Balenyà, Mei i Get i l’AFA Tordera. Paral·lelament, a les 11 hores, la plaça de la Vila acollirà una audició de sardanes.
A les 16:30 hores, el Parc del Reguissol tornarà a acollir el Tardeig jove, que s’allargarà fins a les 19:30 hores. A les 17 hores, a Santa Maria Park, es farà la Baixada de Carretons. A les 18 hores, el Centre Cívic acollirà “Swing per Festa Major”, mentre que L’Envelat serà l’escenari de l’Orquestra Maravella. A les 18:30 hores, la plaça de la Sardana acollirà el final del Joc de la Pastanaga i el lliurament de premis. A les 19 hores, la plaça de la Vila serà l’escenari de la Superpolca de Palautordera i la festa continuarà a les 20:30 hores a L’Envelat amb el ball amb l’Orquestra Maravella.
12, 13, 15 i 17 d’octubre
Dilluns 12 d’octubre, a les 9 hores, la plaça de la Vila serà el punt de sortida de la Caminada popular, que inclourà una botifarrada gratuïta. A les 11:30 hores, també a la plaça de la Vila, es farà el taller “Com podem viure sempre en català”, una proposta d’assertivitat lingüística que acabarà amb un vermut. A les 19 hores, L’Envelat acollirà l’obra de teatre “Per fi me’n vaig”.
El dia 13 d'octubre a les 11 hores, la plaça de la Vila acollirà “Fem-la petar”, una Globotada infantil amb animació musical. A les 12:30 hores, també a la plaça de la Vila, es farà el sorteig del concurs “On són els gegants de Palau?”. La jornada entrarà a la recta final a partir de les 19:30 hores al Parc Pau Casals, amb el vespreig musical i el concert de Los Pipes. A les 21 hores, el castell de focs posarà el punt final a la celebració.
El dijous 15 d’octubre, a les 18 hores, la sala d’actes de L’Esplai acollirà “Fes-ho per tu”, una xerrada sobre el català. I el divendres 16 d’octubre, a les 17 hores, la sala d’actes de L’Esplai acollirà un cinefòrum amb la projecció de “La cançó del Mariner”.
Dissabte 17 d’octubre
La jornada començarà a les 9 hores, a la pista coberta Joan Cañellas Reixach, amb la Pedalada popular. A les 11 hores, Can Balmes acollirà el Concurs de Paelles. A les 12 hores, la Biblioteca Ferran Soldevila proposarà “Contes i més contes, la parada de la Glòria”. A les 15:30 hores, el local social de la Font Martina serà l’escenari del Torneig de Petanca.
A les 16 hores i a les 20 hores, la Vil·la Maria-Can Buxeda acollirà l’activitat “120 anys de Vil·la Maria-Can Buxeda. Una casa amb moltes històries”, un viatge per la memòria de l’edifici a través de la música i les paraules, amb arpa i flauta en directe i textos i poemes. Hi haurà preus especials per a menors de 25 anys. A les 16 hores, la plaça de la Vila acollirà la Trobada de Puntaires i, a les 18 hores, L’Esplai serà l’escenari d’una degustació de cerveses mexicanes.
A les 19 hores, La Quadra acollirà la projecció de fotografies de la gimcana fotogràfica i el lliurament de premis als guanyadors. També dissabte, a les 18 hores a L’Envelat, es representarà l’obra de teatre “Barcelona”, de 123iteatre. L’obra explica la trobada de dues velles amigues sota l’esclat dels bombardejos feixistes sobre Barcelona l’any 1938. La funció també es farà diumenge 18 d’octubre. El preu de l’entrada és de 12 euros.
Diumenge 18 d’octubre
A les 10:30 hores, el Parc Pau Casals acollirà la XVI Cursa del Remei. A les 11:30 hores, la plaça de la Vila serà l’escenari del IV Aniversari del bateig de la Colla Castellera del Baix Montseny. Durant el matí, a més, la Vil·la Maria-Can Buxeda també acollirà una trobada de pintura ràpida al jardí i a casa, amb inscripciò prèvia. De 10 a 12 hores es podrà visitar l’exposició de fotografies de la casa i de la mostra de pintura ràpida. Finalment, de 16 a 19 hores, el rocòdrom municipal l’Escletxa farà una jornada de portes obertes, organitzada pel CEP Palautordera.