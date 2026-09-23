Birra&Teca 2026 a Vilamajor: tastets, música i cervesa artesana

Sant Antoni de Vilamajor acollirà una XII edició de Birra&Teca el 3 i 4 d’octubre, el Porxo de Can Sauleda. Aquesta fira es tornarà a convertir en un punt de trobada per a tots els amants de la cervesa artesana i la gastronomia local. La proposta es caracteritza per oferir activitats que van des de tallers infantils i espais de joc familiar fins a concerts i espais per a la degustació de productes de proximitat. Els assistents hi trobaran, a més, un photocall per immortalitzar els millors moments i una àmplia oferta de productes i cervesers locals, que també es promocionaran a través dels tradicionals sorteigs.
En aquesta edició hi participaran sis productors de cervesa artesana, Cerveses Conill, Cerveses Escumatent, Cerveses Top Hat, Cerveses Comic Beer i Cerveses Circoco. La part gastronòmica estarà coberta per establiments i productors com Frankfurts Casa Vallès i els formatges artesans d'Antje, una selecció de formatges artesanals d'origen holandès importats i distribuïts per Antje Bokxem. "Any rere any, la iniciativa ha anat creixent fins a convertir-se en un esdeveniment de caràcter popular que combina gastronomia, música, activitats familiars i promoció del comerç local", expressen des del consistori.
La programació començarà el dissabte 3 d’octubre a les 17 hores amb un espai de joc i creació familiar amb Niu de Llum, que oferirà activitats com pintacares, la creació de penjolls de drac de feltre, Kapla i jocs d’anelles. A les 21 hores es farà el sorteig de productes locals i, a les 21:30 hores, arribarà el torn de la música amb el concert de Buena Onda, un duet format per Violeta Canales i Albert Gallardo. La formació oferirà un espectacle basat en cançons d’ara i de sempre, interpretades amb caixó, guitarra i dues veus.
La jornada de diumenge 4 d’octubre començarà a les 10:30 hores amb un taller infantil de pintacares amb La Noia Pintada i un espai de joc i creació de llibretes per a il·lustració botànica. A les 12 hores, la música prendrà el protagonisme amb el concert de Jazz Swing Engine, un grup musical barceloní que interpreta swing a l’estil de les dècades dels anys 20 als 50. La proposta combinarà swing, ball i diversió i estarà oberta a tots els públics. Finalment, a les 13:45 hora, es farà un nou sorteig de productes locals, que posarà el punt final a la programació.