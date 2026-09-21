Veïns de Cardedeu proposen un «pacte d'habitatge» després d'ocupar l'Ajuntament

Un grup de veïns ha abandonat l'Ajuntament de Cardedeu aquest diumenge després de passar-hi tres dies i tres nits. Membres del Sindicat d'Habitatge i famílies havien ocupat les dependències consistorials des del passat dijous al vespre per reclamar solucions d'habitatge per a dues famílies de la vila, que havien estat desnonades. Després d'un cap de setmana vivint a la casa de la vila, els activistes han sortit amb una proposta, el "Pacte d'habitatge de Cardedeu". Es tracta d'un document redactat col·lectivament que exposaran a l'alcalde, Xavier Orozco, aquest dilluns 21 de setembre i que, segons han explicat, tenen intenció de sotmetre a votació el pròxim Ple municipal.
El grup d'activistes va irrompre a l'Ajuntament coincidint amb la darrera comissió informativa del Ple, el dijous 17 de setembre i va exigir reunir-se amb el govern municipal de Junts, PSC i Gent pel canvi. Una demanda, però, que els va ser denegada. Arran d'això, el grup activista va decidir quedar-se a dormir a l'Ajuntament "fins a tenir una resposta". "Hi ha dues famílies del Sindicat que havien tingut un desnonament i es quedaven sense un lloc on dormir", expliquen des del Sindicat d'Habitatge, que remarca la necessitat de "pensar solucions a llarg termini" i tenir previsió en un context de crisi habitacional.
La sala de plens es va omplir de famílies, nens petits i gent gran, que han organitzat una programació d'activitats al voltant del consistori amb àpats comunitaris i propostes d'oci i cultura popular. "Hem reforçat vincles del poble i, amb les assemblees, hem fet el Pacte d'habitatge de Cardedeu. Són onze propostes que s'han elaborat tenint en compte el marc legal existent i que creiem que l'Ajuntament hauria d'aplicar perquè els veïns tinguin garantit el dret a l'habitatge", expliquen des del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu que, finalment, es reunirà aquest dilluns a la tarda amb l'alcalde.
Les demandes expressades al document reclamen una resposta ràpida davant l’emergència habitacional i l’aplicació de la Llei 24/2015 perquè els habitatges buits dels grans tenidors es destinin a lloguer social. També plantegen censar els pisos de la SAREB per posar-los a disposició de les persones que hi viuen amb lloguers assequibles, detectar i mobilitzar habitatges buits, aprofitar edificis ja construïts —com l’Espora— i explorar fórmules d’aval que facilitin l’accés a l’habitatge a les persones amb menys ingressos.
Alhora, les propostes defensen l’impuls d’habitatge públic sense perdre espais verds i un model de creixement que "no destrueixi l’entorn". Entre les demandes també hi ha obrir un debat sobre els usos de la Pensió Galícia i crear una comissió d’habitatge amb participació dels veïns del poble i "capacitat de decisió". "La voluntat és sotmetre-la a la votació del ple perquè passi a ser un acord de poble", expliquen.
L'Ajuntament apunta "un problema estructural"
D'altra banda, el consistori va condemnar l’ocupació de les dependències municipals en un comunicat on assegura que es va fer "utilitzant la força". "L’Ajuntament de Cardedeu ha treballat i continua treballant per donar resposta a les situacions de vulnerabilitat social i per garantir, dins les seves competències, el dret a l’habitatge de tota la ciutadania", han expressat.
En aquesta línia, asseguren que, en el cas de les dues famílies desnonades, els serveis socials municipals han actuat "des del primer moment" amb "tots els recursos i mecanismes que permet la normativa". "Els ajuntaments no executen ni poden aturar legalment un desnonament. Els desallotjaments s'ordenen per via judicial i s'executen a través de la comitiva judicial i les forces de seguretat", diuen. L'Ajuntament ha emmarcat el cas en "una problemàtica estructural de gran abast" i assegura que, per fer-hi front, calen "mesures i canvis normatius que van més enllà de les competències municipals".