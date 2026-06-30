Aliança Catalana desembarca a Sant Celoni

Aliança Catalana ha constituït un comitè local a Sant Celoni, així ho ha anunciat en un comunicat a NacióBaixMontseny. El partit de Sílvia Orriols, el juliol del passat 2025, ja va manifestar la voluntat de guanyar presència al Baix Montseny una fita que, de moment, s'ha materialitzat a Vilamajor amb un acord amb el partit de les Urbanitzacions de Sant Antoni de Vilamajor; a Sant Feliu de Buixalleu, on van incorporar una regidora no adscrita provinent de les files d'ERC; i a Llinars del Vallés on també han fundat un comitè aquest mes de juny.
Alhora, la formació islamòfoba ha format dos grups a Sant Hilari Sacalm i Arbúcies, els dos pobles del Montseny gironí on van treure millors resultats a les eleccions del Parlament, amb un 13,22% i un 13,94% dels vots respectivament. Es tracta de dos municipis que registren un percentatge elevat de població estrangera, 23% a Arbúcies i 20% a Sant Hilari, i que també han estat, els darrers anys, un feu compartit dels Independents de la Selva a les municipals i de Junts per Catalunya als comicis del Parlament.
Sant Celoni, segons afirmen al comunicat, és "un pas més en el procés d'expansió i consolidació del partit arreu del país" i, de moment, l'acció del partit d'extrema dreta s'ha concentrat a les xarxes socials on comparteixen vídeos de la líder de Ripoll i els (escassos) successos a Sant Celoni, que aquest 2025 ha registrat una davallada de l'índex de delictes. També ha estat per les xarxes on han fet pública la constitució del nucli celoní amb un vídeo breu, a ritme de la cançó Kiss You de One Direction, amb imatges de l'acte del passat divendres 26 de juny a la Sax Sala de Sant Celoni.
Els membres del comitè són "veïns de Sant Celoni" i, segons han informat, la presidència recaurà en Gemma Gomez Torrents i la secretaria d'organització en Carles Peralta Aparicio. En el comunicat han expressat la voluntat d'actuar en pro de la "identitat nacional catalana" i posar la mirada en "el teixit associatiu, comercial i social" de la capital montsenyenca.
Enfrontaments amb els antifeixistes
Una voluntat de "proximitat" que, malgrat la curta trajectòria del partit a la comarca, ja ha protagonitzat moments de tensió a Sant Celoni. El més destacat es va produir l'octubre de 2025 a Sant Celoni, quan un grup d'activistes va protestar exhibint una pancarta amb el lema "Si s'alça el monstre, respon l'organització de classe". Els militants antifeixistes van desplegar estelades vermelles i una bandera roja i van cridar consignes com "Fora els feixistes dels nostres pobles". Durant tota la protesta, els militants dels dos grups van romandre separats per un cordó dels Mossos d'Esquadra, que hi van desplegar agents equipats amb material antidisturbis. La mobilització va ser reivindicada posteriorment a les xarxes socials per Arran i Endavant Vallès Oriental, dues organitzacions vinculades a la CUP.
Aquests no han estat els únics antecedents, a Arbúcies també s'han produït episodis d'enfrontament coincidint amb la presència de "paradetes informatives" d'Aliança Catalana. En una de les mobilitzacions, convocada per Arbúcies Antifeixista, la policia va sancionar un dels activistes, presumptament, per organitzar una manifestació contra el partit d'extrema dreta "sense la corresponent autorització". Un incident que des del col·lectiu d'esquerres han titllat de vulneració de la llibertat d'expressió i del dret a manifestació.