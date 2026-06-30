Sant Celoni canviarà els contenidors tancats

El ple municipal de Sant Celoni ha aprovat per unanimitat canviar els contenidors tancats de format bústia per uns de nous, també tancats, i d'obertura bilateral. Es tracta d'uns dipòsits de grans dimensions que mantindran el funcionament actual, i que permetran augmentar la capacitat de residus que hi caben a l'interior i, alhora, reduir el cost econòmic del servei de recollida.
Segons ha explicat la regidora de Sostenibilitat, Montserrat Sendra, a NacióBaixMontseny, els contenidors ja estan adquirits i s'han d'instal·lar durant les pròximes setmanes. El nou format dels contenidors, de tipus bilateral, permetrà que els camions puguin recollir els residus pels dos costats, tant per la dreta com per l'esquerra. Els nous vehicles del Consorci de Residus del Vallès Oriental, que també estan disponibles, estan a l'espera d'acabar d'homologar els papers i, tan bon punt estiguin acabats els tràmits, s'instal·laran els nous contenidors. Les tasques de substitució, segons els càlculs de l'Ajuntament, no s'allargaran més d'un dia.
Segons el consistori, les característiques dels nou model, més semblant als contenidors tradicionals, permetrà salvar les deficiències de les bústies que, sovint, eren massa petites per a la quantitat deixalles que havien d'acollir. Les característiques que tenen impedeixen, molts cops, que els cartrons de grans dimensions hi entrin, en alguns casos, això fa que els usuaris abandonin les bosses d'escombraries a l'exterior, contràriament al que estipula la normativa municipal.
Una altra mancança que se solucionarà serà el problema amb les portes baixes dels contenidors bústia, que serveixen als treballadors de neteja per treure'n la bossa amb els residus abocats. Aquestes portes s'han fet malbé a molts punts del municipi i s'han hagut de subjectar amb cinta adhesiva per evitar que s'obrin. "Queden pocs dies perquè es faci el canvi, dependrà de quan s'allarguin els tràmits administratius amb els nous vehicles del Consorci que faran la recollida", explica Sendra.
Inicialment, amb el model de contenidors tancats, els camions del Consorci disposaven d'un braç de recollida situat únicament al costat dret del vehicle. A la carretera Vella, però, els contenidors estan ubicats al costat esquerre segons el sentit de la circulació, fet que en dificultava la recollida. La Policia Local va descartar traslladar els contenidors a l'altre costat de la via per motius de seguretat viària i tampoc es va considerar viable modificar el sentit de circulació del carrer.
Com que en aquell moment no es disposava de contenidors bilaterals, es va optar per instal·lar contenidors tipus bústia, un sistema de recollida que requereix càrrega posterior i, per tant, dos operaris: un que recull les bosses i un altre que condueix el vehicle. "Des de l'Ajuntament s'ha fet pressió al Consorci de Residus del Vallès Oriental per resoldre el problema i substituir aquest sistema pels contenidors bilaterals", expliquen fonts municipals.
Amb el nou model, els vehicles de recollida incorporen un braç elèctric mòbil que es pot adaptar al costat on estigui situat el contenidor. Això permetrà simplificar el servei, que es podrà fer amb un únic operari. A més, els nous contenidors "són molt més resistents i tenen molta més capacitat", destaquen des del consistori. Un fet que, afirmen, serà clau per acabar amb el els casos de bosses de deixalles abocades a la via pública i el vandalisme.