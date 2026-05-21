21 de maig de 2026

Accidents, informació de servei i últimes notícies: Nació Baix Montseny estrena canal de WhatsApp

A diferència dels xats comuns, funciona com un tauler d'anuncis digital on només l'administrador hi pot publicar contingut

Publicat el 21 de maig de 2026 a les 11:48

Nació Baix Montseny estrenem un canal de WhatsApp per informar sobre accidents, oferir-te informació de servei i fer-te arribar la notícia més rellevant de la comarca cada dia, a la teva butxaca. Amb aquesta aposta Nació Baix Montseny vol reforçar el compromís per la informació de proximitat, un periodisme que uneixi la comunitat montsenyenca i que consolidi el paper del mitjà local com a diari dels pobles.

Si hi ha accidents a la comarca, seràs el primer de saber-ho i esbrinar quines afectacions viàries i al transport públic se n'han derivat. Alhora, el canal també servirà per comunicar informació de servei referent a fenòmens meteorològics, obres i infraestructures que impliquin el Baix Montseny. A més a més, cada dia rebràs la notícia més rellevant de la jornada al teu telèfon.

Un canal de WhatsApp és una eina de comunicació unidireccional que permetrà, a l'instant, fer-te arribar les novetats. A diferència dels xats comuns, funcionen com un tauler d'anuncis digital on només l'administrador (Nació) hi pot publicar contingut. Les teves dades quedaran protegides i ningú no tindrà accés al teu número de telèfon.

Uneix-te al canal de WhatsApp en aquest enllaç.

Un diari obert a tothom

Des de NacióBaixMontseny, aprofitem l'avinentesa per recordar que som un diari obert a idees i que sempre rebem de bon grat històries i iniciatives poc conegudespropostes de reportatge i entrevistes. Tot plegat ens ho podeu fer arribar a través del nostre correu electrònic, naciobaixmontseny@naciodigital.cat.

 

