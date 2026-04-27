Tornen els vermuts musicals de Sant Pere de Vilamajor

La música en directe tornarà a omplir els matins de diumenge a Sant Pere de Vilamajor amb una nova edició dels ja consolidats Vermuts Musicals. El cicle arrencarà el pròxim 3 de maig i s'allargarà durant tot el mes, amb concerts programats cada diumenge a les 12 hores a l'espai exterior de l'Ajuntament, sota l'ombra de les alzines.

La proposta combina actuacions musicals en directe amb l'ambient distès del vermut, que es vol convertir en una cita habitual per a veïns i visitants que volen gaudir de la cultura i la convivència en un entorn a l'aire lliure. L'activitat és gratuïta i busca reforçar la vida comunitària a través de la música amb un programa que inclou una oferta variada d'estils.

El 3 de maig obrirà el cicle "Banannabeach" amb rumba catalana. El 10 de maig serà el torn de Roger Canals, amb versions i temes propis. El 17 de maig actuarà Paula Domínguez, també amb rumba, mentre que el 24 de maig Pepper & Soul portarà jazz i rhythm and blues. Finalment, el 31 de maig, Popurrís Trio tancarà la programació amb un repertori de versions.

L'esdeveniment compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i està organitzat per l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. El servei de barra anirà a càrrec de la Colla de Geganters i Grallers La Força.