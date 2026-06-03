Retorna a Sant Pere de Vilamajor un llibre de més de 160 anys d'antiguitat

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l'arxiu municipal de Sant Pere de Vilamajor un llibre d’amillarament restaurat de 162 anys d'antiguitat. La restauració d'aquest volum s'emmarca en la línia de suport als arxius del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals. L'obra data de 1864 i es tracta d'un document "de gran interès" per al coneixement històric, econòmic i territorial del municipi.
Els llibres d’amillarament són registres fiscals creats per establir la tributació sobre la propietat i l’activitat econòmica dels municipis. Recullen informació detallada sobre propietaris, terres, cultius i rendiments econòmics, i s’emmarquen en les reformes liberals del segle XIX, orientades a modernitzar el sistema tributari. Precisament per això, són una font clau per estudiar l’economia local, l’estructura social, la distribució de la propietat, l’evolució del territori i per a la recerca històrica i genealògica.
El lliurament s’ha dut a terme a través del Laboratori de Conservació-Restauració de la Diputació de Barcelona, que dona suport a la Xarxa d’Arxius Municipals en matèria de conservació preventiva i restauració documental amb un programa anual d’actuacions. L’estat de conservació del llibre es considerava regular o dolent, a causa de diverses degradacions que n'afectaven l’estructura. La intervenció s’ha orientat principalment a recuperar l’estabilitat i a garantir-ne la conservació a llarg termini, respectant els materials i les característiques originals.
Els treballs han inclòs la neteja mecànica en sec del conjunt i el desmuntatge controlat del bloc, motivat per la deformació i el mal estat del cosit. També s'han consolidat estrips i zones debilitades amb paper japonès i adhesius reversibles.
Alhora s’ha intervingut sobre les cobertes, amb la readhesió dels elements despresos, la consolidació de les cantonades i la hidratació de la pell del llom. Posteriorment, s’ha refet el cosit del volum seguint el sistema original, documentat prèviament, i s’ha dut a terme el muntatge del llibre. La intervenció s’ha completat amb una reintegració cromàtica neutra de les zones erosionades de les cobertes. Per garantir una preservació i un emmagatzematge adequats, el llibre s’ha lliurat dins una capsa confeccionada amb materials aptes per a la conservació i amb la documentació annexa dins una camisa de paper neutre.