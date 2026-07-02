Tornen les nits de música en directe a Sant Antoni de Vilamajor.

Sant Antoni de Vilamajor donarà la benvinguda aquest estiu al cicle de concerts Directes al Porxo 2026, una iniciativa que des de fa anys omple de música les nits dels divendres de juliol al Porxo de Can Sauleda. Malgrat el nom canviat, la proposta manté el caràcter de proximitat entre artistes i públic i la voluntat de ser un punt de trobada cultural al municipi i al Baix Montseny.
El cicle oferirà cinc concerts gratuïts, cada divendres de juliol a les 22 hores, amb una programació dedicada al jazz, el blues, el folk i la música d'arrel americana. La proposta reunirà músics de trajectòria consolidada en un format que vol afavorir el contacte entre intèrprets i espectadors.
La inauguració serà el divendres 3 de juliol amb Gemma Abrié & Josep Traver, dos músics amb una llarga trajectòria dins l'escena del jazz català. La cantant i contrabaixista i el guitarrista presentaran Brown Gal, el seu primer treball conjunt, un projecte que fa un homenatge a diverses dones creadores a través d'un repertori que combina estàndards de jazz, composicions pròpies i reinterpretacions personals.
El 10 de juliol, el protagonisme serà per a Myriam Swanson & Jordi Mena. Després d'anys de trajectòria en formacions com Flamingo Tours, la cantant i el guitarrista uneixen talent i experiència en un projecte que explora els sons de la música d'arrel americana. El seu repertori transita pel folk, el country, el rhythm and blues i el rock d'arrels, sempre amb una personalitat pròpia que combina tradició i modernitat.
El 17 de juliol, Sweet Marta & Johnny BigStone acostaran al públic els orígens del blues nord-americà. A ritme de l'harmònica i la guitarra, formen un dels duets més reconeguts del blues estatal. El seu espectacle recorre estils com el Delta Blues, el Piedmont Blues i l'Old-Time Country amb una interpretació fidel a les arrels del gènere, però també oberta a composicions pròpies.
La programació continuarà el 24 de juliol amb Alan Bike, un artista difícil d'encasellar que ha construït un univers propi a mig camí entre la música i la narració. Blues, folk, humor i històries personals conviuen en un espectacle que sorprèn per la l'espontaneïtat i capacitat de connectar amb el públic. Cada concert és una experiència diferent gràcies a una posada en escena que combina la ironia i una gran dosi d'improvisació.
El cicle es tancarà el 31 de juliol amb Mario Cobo, considerat un dels guitarristes de referència de l'escena estatal. El músic presentarà !Mario Cobo y sus asombrosas guitarras", un espectacle que recorre els estils que han marcat la seva trajectòria, des del swing i el blues fins al rock and roll i el rockabilly. El concert ret homenatge als grans mestres de la guitarra i ofereix una demostració de virtuosisme i la versatilitat .