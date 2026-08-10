Festa Major de Sant Antoni de Vilamajor 2026: programació i novetats

Sant Antoni de Vilamajor ja ho té tot a punt per viure la Festa Major d’Estiu 2026, amb una programació que s’allargarà del dimecres 19 al diumenge 30 d’agost i que inclou activitats per a tots els públics. Música, cultura popular, esports, espectacles, activitats familiars i propostes per als joves ompliran els carrers i els diferents equipaments del municipi. L'alcalde de Vilamajor, Raül Valentín ha destacat la rellevància d'aquests dies de vida en comunitat i celebració, que posen de manifest la capacitat organitzativa de tot el municipi. "El programa és el resultat de moltes hores que les associacions del poble han dedicat perquè tot rutlli com cal", ha expressat.
La programació començarà dimecres 19 d'agost a les 19 hores al carrer de França amb el ball popular, organitzat pel Casal de Can Monteys. La gent gran del casal escalfarà motors per a la Festa Major amb coca, cava i alguna sorpresa. A les 21 hores, La Sala acollirà el cinefòrum de Vilamajor amb la projecció de Calle Málaga, una pel·lícula protagonitzada per Carmen Maura. L’activitat està organitzada per Viladones, Cinefòrum Vilamajor i la Biblioteca Joana Raspall.
Dijous 20 d’agost
La Festa Major començarà oficialment a les 18 hores a la plaça de la Vila amb el pregó de la Festa Major d’Estiu 2026, que anirà a càrrec de diverses entitats del municipi amb participació dels joves. A les 18:45 hores, la Colla Gegantera de Sant Antoni de Vilamajor protagonitzarà una cercavila que començarà a la plaça de la Vila i recorrerà els carrers del poble.
La música prendrà el relleu a les 20:30 hores, també a la plaça de la Vila, amb una sessió de Lola Van, una furgoneta vintage transformada en cabina de DJ. Hi haurà mojitos i servei de barra a càrrec del CF Vilamajor. A les 23 hores, l’escenari de la plaça de la Vila acollirà el concert de versions de Kanalla, amb una selecció de grans èxits del pop-rock. La nit continuarà a la Zona Jove i, a la 1 de la matinada, serà el torn de DJ KZU.
Divendres 21 d’agost
Les activitats començaran al matí. De 8 a 14 hores, el Pavelló Joan Sapé acollirà el IV Torneig de Ping-pong, organitzat per Vilamajoves. A les 11 hores, la plaça de l’11 de Setembre, al parc de cal·listènia, serà l’escenari de l’espectacle de màgia «Culpable», de Magic Blaic.
A la tarda, de 17.30 a 19 h, la plaça Riera acollirà una festa de l’escuma amb el Tercer Element. A les 18 hores, començarà la ruta històrica «El carrer Nou», amb punt de trobada a la plaça Montseny. A les 19 hores, la plaça de l’1 d’Octubre de 2017 acollirà el concert d’Els Pipes. Al mateix horari, de 19 a 21 hores, el parc de Can Sauleda serà l’escenari del 4t Joc de Peres i Antonies, adreçat a joves i adults majors de 18 anys.
A les 20 hores, La Sala acollirà l’obra de teatre El dubte, de John Patrick Shanley, a càrrec d’Indomit Teatre. L’entrada tindrà un preu d’1 euro. A les 21 hores, al parc de Can Sauleda, se celebrarà el sopar popular de la Festa Major, amb servei de barra i venda de tiquets per a la xaranga.
A les 21:30 hores, la plaça de la Vila acollirà el concert de blues de Blue Chiefs. A les 23 hores, serà el torn de Thunder Valley Rebels i Marc Collado. A les 23 hores també començarà la xaranga de l’Ateneu Popular i La Remolkada, amb sortida des del parc de Can Sauleda. A la 1 de la matinada, l’escenari de la Zona Jove acollirà el concert d’Hotel Cochambre, i a les 3 hores hi haurà una sessió de DJ La Mina.
Dissabte 22 d’agost
La jornada de dissabte estarà especialment dedicada a l’esport i les activitats familiars. De 9 a 13 hores, el Pavelló Joan Sapé acollirà una activitat de pickleball, mentre que a les pistes de petanca del Casal de Can Monteys se celebrarà, també de 9 a 13 hores, el tradicional campionat de petanca.
De 10 a 12 hores i de 17 a 20 hores, la plaça de les Dones d’Aigua, a la zona de l’Skate Park, acollirà el torneig d’handbol platja. Al Camp de Futbol Municipal Joan Nicolau Pascual, de 10 a 14 h, tindrà lloc el tradicional campionat de futbol 3x3 del CF Vilamajor.
De 10 a 13 hores, el parc de cal·listènia de la plaça de l’Onze de Setembre acollirà el Circ dels Jocs. També de 10 a 14 hores, el Patronat acollirà una nova campanya de donació de sang de la festa major. De 10:30 a 13 hores, els més petits podran iniciar-se en l’escalada al rocòdrom Joan Casalprim, situat al parc de Freixeneda. A les 12 hores, el parc de Can Sauleda serà l’escenari del tradicional Concurs de Paelles. A les 16 hores, també al parc de Can Sauleda, arribarà la tradicional Cucanya.
De 17 a 21 hores, l’Skatepark de la plaça de les Dones d’Aigua acollirà l’activitat Skate & Sound, amb tallers d’skate i scooter. A les 18 hores, començarà una ruta d’orientació amb sortida des de la plaça de l’1 d’Octubre, a les Escoles Velles. A les 18:30 hores, el Camp de Futbol Municipal Joan Nicolau Pascual acollirà el tradicional Partit de Festa Major d’Estiu, entre el primer equip del CF Vilamajor i el Sant Julià de Vilatorta.
A les 19 hores, el Patronat acollirà el monòleg Vaques Flaques, de Marc Sarrats. A les 20:30 hores, la plaça de la Vila serà l’escenari del concert de Vilamagospel Cor. La jornada continuarà amb el correfoc infantil, que començarà a les 21 hores a la plaça de l’Església.
A les 22 hores, la plaça de la Vila acollirà una exhibició de balls de l’Associació Balla i Viu. A les 23:30 hores, serà el torn del concert de Swing Engine, també a la plaça de la Vila. A la 1 de la matinada, l’escenari de la Zona Jove acollirà el concert de Mama Dousha, mentre que a les 3 hores la festa continuarà amb una sessió de P&P Sound.
Diumenge 23 d’agost
La jornada començarà a les 9:30 hores amb el Campionat de Dominó del Casal de Can Monteys, que se celebrarà fins a les 13 hores al mateix casal. A les 11 hores, el porxo de Can Sauleda, al costat de la zona de la font lúdica, acollirà l’espectacle familiar «La Sal dels Mar», de Més Tumacat!, una proposta participativa amb música, circ i jocs d’aigua.
A les 16 hores, el Casal de Can Monteys acollirà el 30è Campionat de Botifarra Jacint Verges, organitzat per la Penya Barcelonista Vilamajor's i el Casal de Can Monteys. A les 18:30 hores, la plaça de l’Església serà l’escenari d’una ballada de sardanes amb la Cobla Orquestra Rosaleda.
A les 19 hores, La Sala tornarà a acollir l’obra de teatre El dubte, de John Patrick Shanley, a càrrec d’Indomit Teatre. L’entrada tindrà un preu d’1 euro. A les 20 hores, la plaça de la Vila acollirà el 4t Torneig de Jocs Populars: Antonies vs. Peres.
La nit de diumenge començarà a les 20:45 hores a la plaça de la Vila amb els Versots i el Correfoc a càrrec dels Bocs i Diables de Vilamajor i una colla convidada. A les 22 hores, la plaça de la Vila acollirà el concert i ball amb l’Orquestra Rosaleda, amb un repertori que recorrerà diferents gèneres i estils musicals. La Zona Jove prendrà el relleu a les 23 hores amb el concert de BROU Versions, que s’allargarà fins a la 1 de la matinada. A la mateixa hora, la nit continuarà amb una sessió de MON DJ a l’escenari de la Zona Jove.
Dijous 27 d’agost, Sant Lleïr
La programació continuarà el dijous 27 d’agost, el dia de Sant Lleïr. De 10 a 14 hores, el Patronat acollirà el 6è Torneig FIFASAV, una competició de videojocs de FIFA. A la tarda, de 15 a 19 hores, també al Patronat, hi haurà el Parc Multimèdia, amb una zona dedicada a consoles, videojocs retro i Nintendo.
A les 18 hores, l’ermita de Sant Lleïr acollirà la missa tradicional de Sant Lleïr, en honor al copatró del poble. A les 18:30 hores, a l’exterior de l’ermita, hi haurà una audició i ball de sardanes amb la cobla La Nova del Vallès. La jornada acabarà a les 20:30 hores amb el concert i ball de l’Orquestra Venus a la plaça de la Vila.
La festa arribarà al final el diumenge 30 d’agost amb el concert de la Coral Lo Rossinyol. L’actuació començarà a les 19 hores a La Sala i combinarà música coral catalana amb clàssics dels musicals més coneguts.