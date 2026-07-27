Sant Pere de Vilamajor també mereix uns serveis dignes

Viure en un municipi rural no pot significar tenir menys drets ni haver de resignar-se a uns serveis bàsics de pitjor qualitat. A Sant Pere de Vilamajor fa massa temps que convivim amb mancances en serveis essencials que condicionen el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Parlem de subministrament elèctric, de telecomunicacions i, en definitiva, d’infraestructures que avui són imprescindibles per viure, treballar, estudiar, tenir cura de les persones o afrontar qualsevol emergència.
Durant els darrers mesos, el nostre municipi ha patit talls de llum reiterats, alguns d’ells prolongats, amb les conseqüències que això comporta per a les famílies, els comerços, les activitats econòmiques i els serveis. No podem normalitzar-ho.
En ple segle XXI, disposar d’un subministrament elèctric estable no és cap privilegi: és un servei bàsic. I aquesta situació genera, a més, una paradoxa difícil d’explicar als nostres veïns i veïnes: disposem d’una torre destinada a millorar la cobertura de telecomunicacions que no pot entrar plenament en servei perquè no disposa del subministrament elèctric necessari.
És incomprensible que una infraestructura creada precisament per solucionar problemes de cobertura quedi condicionada per la manca d’un altre servei essencial. Aquesta realitat evidencia una problemàtica que afecta especialment els municipis rurals i dispersos. Sant Pere de Vilamajor té un territori extens, amb urbanitzacions, veïnats i habitatges disseminats. Aquesta singularitat territorial no pot convertir-se en una excusa perquè les inversions arribin més tard, perquè les incidències triguin més a resoldre’s o perquè els nostres ciutadans hagin d’acceptar serveis de menor qualitat.
Els drets no poden dependre del codi postal. Des de l’Ajuntament reclamem a les companyies subministradores i a les administracions competents inversions reals, manteniment preventiu de les xarxes i solucions definitives, no pedaços temporals cada vegada que es produeix una incidència.
Necessitem una xarxa elèctrica preparada per donar resposta a les necessitats actuals del municipi. Necessitem una cobertura de telefonia i dades digna a tot el territori. I necessitem que les infraestructures que s’instal·len puguin funcionar sense quedar atrapades durant mesos en tràmits, connexions pendents o falta de coordinació entre operadores.
Perquè darrere de cada tall de llum o de cada zona sense cobertura hi ha persones. Hi ha gent gran que necessita sentir-se segura a casa seva. Hi ha persones que teletreballen. Hi ha negocis que depenen de la connexió a internet. Hi ha famílies que necessiten comunicar-se. I hi ha situacions d’emergència en què disposar de llum i cobertura pot ser absolutament essencial.
Sant Pere de Vilamajor estima i defensa el seu entorn rural, el seu paisatge i la seva identitat. Volem continuar sent un poble on valgui la pena viure. Però defensar la ruralitat no significa acceptar serveis de segona categoria. No demanem privilegis. Demanem allò que és just: serveis de subministrament dignes, fiables i adequats al segle XXI. I continuarem reclamant-los, davant de qui sigui necessari, fins que viure a Sant Pere de Vilamajor no comporti cap desavantatge a l’hora d’accedir a serveis que haurien d’estar garantits per a tothom.