L’Ateneu de Sant Celoni presenta una tardor amb 14 espectacles i ofertes especials

El Teatre Ateneu de Sant Celoni ja ha fet pública la programació de la nova temporada de tardor 2026 amb una programació variada que aposta per la diversitat de formats i llenguatges escènics. El teatre de la capital montsenyenca prepara propostes de teatre de text, dansa, monòleg, música de diferents estils, màgia i espectacles familiars.
Una de les principals novetats de la temporada es l'abonament de tardor, que permetrà veure cinc espectacles per 60 euros. La proposta està pensada especialment per a les persones aficionades a les arts escèniques, que podran descobrir diferents obres i creadors a un preu reduït. L'abonament inclou Frutal. Diari de moviment d'una pallassa oncològica, de La Senyoreta; Göteborg, amb Maria Molins i Roger Coma; Don Lifar / Un duelo en gris, de la Cia. La Morgue; Llogatera, amb Júlia Truyol, i el monòleg Vaques Flaques, de Marc Sarrats.
Programació de tardor 2026
La temporada arrencarà el 3 d'octubre, amb el concert familiar Bon vent!, d'Ebri Knight, un espectacle adreçat especialment a infants de 6 a 8 anys que recupera les cançons de Xesco Boix. La proposta combina música, teatre i participació, i converteix el públic en part activa d’una història que també és una festa col·lectiva, amb cançons, danses i moments per cantar.
El programa continuara el 4 d'octubre amb el concert Cobla Lluisos de Taradell, 150 anys, una proposta commemorativa del 150e aniversari de la formació dividida en duea parts. La primera proposa un recorregut per la història de la cobla i inclou sardanes escrites per diferents components de la formació. La segona estarà dedicada al músic de Sant Celoni Rafael Ferrer, amb un programa basat en el capítol Rafael Ferrer, mig segle de vida musical, inclòs en el llibre Primera notícia de Toldrà. El concert comptarà amb la direcció convidada d’Esteve Molero, director convidat de la formació osonenca.
El 9 i el 10 d'octubre, Les Cordes de Tramoia presentaran Coses prohibides, un teatre musical interpretat per catorze actrius i amb música original en directe. L'espectacle posa al centre les inquietuds, les pors i els sentiments íntims de quatre generacions de dones. La voluntat de l'espectacle aposta per "l’autenticitat radical". "Cantarem encara que mai hàgim cantat, ballarem encara que mai hàgim ballat i interpretarem des de la puresa de qui ho fa per primera vegada. Perquè no busquem la perfecció tècnica, sinó la veritat més desacomplexada", expliquen.
La programació de teatre de l'abonament començarà el 18 d'octubre amb Frutal, una mirada còmica i personal al procés oncològic a través de la figura d'una pallassa. L'espectacle tindrà dues funcions, a les 12 i a les 18 hores, i el passi de la tarda inclourà un col·loqui posterior coorganitzat amb l'Associació Catalunya contra el Càncer i amb la participació de Mireia Peña.
Göteborg amb Roger Coma i Maria Molins
El 24 d'octubre, Maria Molins i Roger Coma protagonitzaran Göteborg, una història sobre la memòria, l'amor i les segones oportunitats. La història comença després de 32 anys de silenci, quan la Paula es presenta a casa del Sergi amb una proposta urgent: reconstruir l’última nit d’un viatge a Göteborg, el moment en què la connexió entre tots dos es va trencar per sempre.
Amb l’ajuda d’un vell diari i de records fragmentats, els protagonistes intentaran reconstruir què va passar realment. La trobada es converteix en un interrogatori creuat en què també apareixen els seus «jo» de divuit anys.
La dansa prendrà el relleu el 30 d'octubre amb Don Lifar / Un duelo en gris, de la Cia. La Morgue. L'obra parteix del duel real entre el coreograf Serge Lifar i l'empresari George de Cuevas per construir una proposta que barreja dansa, política, comèdia i absurditat històrica.
El Mag Lari i el tàndem de Peyu i Albert Pla
L1 de novembre, en Peyu i Albert Pla presentaran Hamlet, una comèdia ambientada en un hospital. Darrere el títol s'hi amaguen els estira-i-arronses de la convivència de dos companys d'una habitació, la 313 concretament. L'espectacle reflexiona sobre els hospitals com a escenaris de vida i mort, amb humor i el toc característic dels dos humoristes catalans.
El 7 de novembre, serà el torn del Mag Lari amb Strafalari, un espectacle de màgia, participació i grans il·lusions. Amb una posada en escena cuidada fins a l'últim detall, un vestuari espectacular i una energia contagiosa, Strafalari combina grans il·lusions amb moments íntims i una complicitat constant amb el públic, que guia durant 90 minuts en un viatge entre el riure, la sorpresa i l'emoció.
El 13 de novembre, Júlia Truyol protagonitzarà Llogatera, una comèdia amarga sobre l'habitatge, la precarietat i les dificultats d'una jove obligada a abandonar el seu pis de
38 metres quadrats. La protagonista haurà d’enfrontar-se a les seves pors: el futur, les expectatives i el fracàs, la precarietat, la soledat i la seva dificultat per passar a l’acció.
Marc Sarrats i Vaques flaques
El 21 de novembre, el conegut humorista Marc Sarrats, que ha col·laborat en programes com l'Està Passant de TV3, portara a l'Ateneu el monòleg Vaques Flaques, una mirada humorística sobre la societat contemporània. L’humorista i guionista català aborda en aquest espectacle alguns dels grans maldecaps de l’actualitat: la sequera, la inflació, la pandèmia, la precarietat, l’auge de l’extrema dreta, les teories de la conspiració i la situació del periodisme.
Davant d’una societat a qui les crisis se li acumulen, Sarrats proposa l’humor com una possible manera d’afrontar l’Apocalipsi o, si més no, tot allò que pugui passar mentre no arriba.
El públic familiar tindrà una nova cita el 22 de novembre amb L’eruga voladora, de la Cia. Pea Green Boat, una proposta de titelles de taula recomanada a partir d’un any. L’espectacle explica la història d’una eruga que viu en una parada de fruita i verdura i que vol aprendre a volar, tot abordant el cicle vital, les limitacions, les frustracions i la necessitat de deixar que la natura segueixi el seu curs.
El 28 de novembre el teatre celoní acollirà Música del Romanticisme alemany, amb Jana Corominas i Oriana Kemelmajer. El recital de veu i piano proposarà un recorregut pel gènere del lied, en què música i poesia es fusionen. La proposta forma part del cicle Parcs en Concert de la Diputació de Barcelona i serà la primera vegada que el municipi de Sant Celoni hi participa.
Rebuda dels Reis amb teatre i un gran concert
Ja al desembre, el dia 19, el Teatre Ateneu continuarà amb Carta als Reis, de la Cia. Amagatotis, un espectacle infantil que parla sobre la nit de Reis i la relació d'una nena amb les seves joguines, que l'ajudaran a redescobrir què és realment Nadal. La programació acaba el 10 de gener de 2027, i amb el tradicional Concert de Reis, que enguany serà un homenatge a Pau Casals amb l’Orquestra de Cambra de la Simfònica de Sant Cugat, dirigida per Jordi Piccorelli i López, coincidint amb el 150è aniversari del naixement del músic.