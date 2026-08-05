Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres 31 de juliol un home de 34 anys acusat d'haver robat amb força en una drogueria de Sant Celoni. Tal com relaten des de la policia catalana, agents del grup FURA van identificar l'home arran de la denúncia d'una treballadora, que va comprovar que faltaven diners de la caixa forta de la botiga.\r\n\r\nA través de les càmeres de seguretat, va poder comprovar com un home havia entrat al magatzem on era la caixa i en sortia amb les dues bossetes on guardaven els diners. El detingut, que té múltiples antecedents per delictes contra el patrimoni a diversos establiments del municipi, va ser detingut i va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Granollers l'1 d'agost.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDetenen un home a Sant Celoni amb més de 50 antecedents\r\n\r\n