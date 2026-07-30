Denuncien un abocament il·legal a la Riera de Vilamajor

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha denunciat un abocament il·legal per part d'una empresa a la Riera de Vilamajor. Segons han informat, el cas ja s'està investigant i s'han iniciat els corresponents procediments sancionadors per depurar responsabilitats. Tot plegat va començar arran de l'avís d'una veïna que passejava el gos, que va detectar una activitat anòmala a la rodalia de l'espai natural, a finals de la penúltima setmana de juliol.
La Policia Local i l'enginyer municipal es van desplaçar al lloc dels fets i van comprovar que un camió cisterna estava duent a terme un abocament líquid. Segons les primeres informacions a NacióBaixMontseny, es tractaria d'un residu químic. Malgrat que no se'ls ha enganxat cap altre cop in fraganti, se sospita que no és el primer abocament d'aquestes característiques que es du a terme.
L'Ajuntament, a través dels canals oficials, ha condemnat aquesta acció no autoritzada i il·legal que, asseguren, posa en perill l'entorn natural de la vila. "La riera i el nostre entorn són patrimoni de tots i totes, i no tolerarem conductes que els posin en risc", ha expressat l'alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, Jéssica Pérez Carbonell.
Alhora, el consistori ha posat de relleu la importància de la col·laboració ciutadana i ha demanat que es comuniqui qualsevol altre cas semblant a les autoritats. "Si detecteu abocaments, conductes incíviques o qualsevol actuació que pugui perjudicar el nostre entorn, aviseu-nos tan aviat com sigui possible", han comunicat.