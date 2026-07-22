Els veïns de Sant Pere de Vilamajor es mobilitzen contra el Plater

Mobilització veïnal a Sant Pere de Vilamajor per mostrar la seva preocupació davant del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (Plater), un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya que afectaria unes 23 hectàrees del municipi.
En aquest context, un grup de veïns del poble s'han organitzat recentment davant la "manca d'informació inicial" i estan duent a terme diverses accions, com l'organització de reunions informatives, la difusió de material divulgatiu, l'elaboració i repartiment de cartells, suport a la ciutadania en la redacció d'al·legacions i l'adhesió a manifestos municipals crítics amb el pla. "Un dels objectius principals és fer arribar informació clara a la població, ja que una part important dels veïns desconeixien l'existència i l'abast del pla", diuen.
Al mateix temps, des de l'organització detallen que l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor no s'ha posicionat al voltant del Plater i consideren "clau" que el consistori hi digui la seva en defensa del territori.
Valor ambiental i territorial
Sant Pere de Vilamajor és un municipi situat als peus del Montseny, inclòs completament dins l'àmbit del Parc Natural del Montseny i la Reserva de la Biosfera. El terme municipal té un paper important com a connector dins de corredors ecològics, fet que li atorga un alt valor ambiental.
Entre les zones afectades pel Plater hi ha sòls agraris en producció, espais vinculats a l'activitat ramadera, finques amb activitats com l'apicultura, zones forestals i naturals d'interès i zones residencials amb habitatges.
En aquesta línia, els veïns del poble diuen que el pla de la Generalitat comportaria la transformació de sòl agrari i natural amb la pèrdua irreversible de terres productives i espais que actualment desenvolupen funcions ecològiques essencials; impacte sobre la biodiversitat; alteració de corredors ecològics; una afectació significativa del paisatge, amb la substitució d'un entorn rural i natural per una imatge industrialitzada; pressió sobre activitats econòmiques locals com l'agricultura, la ramaderia o l'apicultura; o l'impacte sobre més de 150 propietaris, alguns dels quals tenen en aquests terrenys la seva residència habitual.
Sí a les energies renovables
El moviment veïnal no es posiciona en contra de les energies renovables, però defensa la necessitat d'un nou model basat en la generació distribuïda i de proximitat, que prioritzi espais ja transformats, amb participació real del món local, i respectuós amb el medi ambient, el paisatge i les persones.