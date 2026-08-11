El Cicle de Música Catalana a Palautordera torna a omplir les nits d'estiu

Santa Maria de Palautordera tornarà a acollir aquest estiu el Cicle de Música Catalana, que arriba a la trentena edició aquest 2026. La programació començarà el divendres 21 d'agost i s'allargarà fins al 6 de setembre. Un total de vuit concerts en tres caps de setmana en diferents espais emblemàtics del municipi. El programa combina propostes tradicionals pensades per a tots els públics i tots els gustos musicals, com la nit d'havaneres, les Jornades Internacionals Folklòriques o la ballada de sardanes, amb nous formats i actuacions d'artistes de renom com Mariona Escoda, guanyadora de la primera edició del concurs televisiu Eufòria de TV3.
Programació 2026
El programa començarà amb Krregades de Romanços a les 22 hores a la plaça de la Vila. Es tracta d'un grup de les Terres de Ponent format amb la intenció de recuperar i divulgar cançons i romanços que han quedat en l’oblit. El diumenge 22 d'agost continuarà la música tradicional amb un concert de sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell a les 22 hores a la plaça de la Vila. Aquesta cobla, fundada fa prop de 50 anys, compta amb una llarga trajectòria i ha participat en nombroses ballades, concerts i aplecs arreu del territori.
La programació seguirà dissabte 23 d’agost, a les 19 hores, a la plaça de la Sardana, amb una tradicional ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. L’activitat està organitzada per l’associació Som i Serem Sardanistes Palauencs.
El 28 d’agost, a les 22 hores, a l’Auditori Ovidi Montllor, serà el torn de la Nit d’Havaneres, amb Els Pescadors de l’Escala i El Grup Reguissol, que farà de telonera d’Els Pescadors de l’Escala. Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de l’Escala ha desenvolupat una extensa carrera musical i va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2014.
La música continuarà el 29 d’agost, a les 22 hores, a la plaça de la Vila, amb l’actuació de Mariona Escoda. La cantant i compositora compta amb dos àlbums publicats en solitari i diversos senzills, i ha estat guardonada en diferents premis i concursos, entre els quals Eufòria i el Premi Gaudí Gresol, l’any 2022.
L’endemà, 30 d’agost, a les 20 hores, també a la plaça de la Vila, actuarà Àlex Pérez, cantant, compositor, músic i productor. Al llarg de la seva trajectòria ha creat cançons per a altres artistes i actualment inicia un nou projecte musical amb el seu disc Tot el que som.
La programació es reprendrà el 5 de setembre, a les 19 hores, a L’Envelat, amb les Jornades Internacionals Folklòriques i l’actuació de l’Agrupación Folklórica Encantos de Mi Panamá. Creada l’any 2016 al districte de La Chorrera, a la província de Panamà Oest, la formació està integrada per músics i ballarins professionals i treballa per promoure la cultura panamenya a través de la música i la dansa folklòrica. Finalment, el 6 de setembre, a les 19 hores, a L’Envelat, tindrà lloc el 8è Concert de Cant Coral, que reunirà el Cor de Cambra de Palautordera, Veus Mixtes del Montseny, Coral Montsing i Coral Gospel Harmònics.